سند جامع کشاورزی سلسله تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم ملکی صادقی در شورای حفاظت از منابع آب و پسماند شهرستان سلسله با اشاره بهضرورت بازنگری در شیوههای تصمیمگیری و اجرای برنامههای مرتبط با آب و کشاورزی، اظهار داشت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اگر مسئولیتها فقط به مرحله پاسخگویی محدود شود و سهم دستگاهها در مرحله تصمیمگیری دیده نشود، نتیجه کار در میدان با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
ضرورت تدوین سند جامع کشاورزی سلسله
وی با بیان اینکه کشاورزی در شهرستان سلسله مستقیماً با معیشت مردم و استمرار زندگی خانوارها گرهخورده است، افزود: در چنین شرایطی نمیتوان نسبت به کیفیت و وضعیت منابع آب و پیامدهای تصمیمات اتخاذشده بیتفاوت بود؛ چرا که کوچکترین انحراف از مسیر علمی و مدیریتی میتواند به افت معیشت و بروز بحرانهای محلی منجر شود.
ملکی صادقی بر ضرورت تدوین «سند جامع کشاورزی» برای هر شهرستان و اجرای روشمند آن تأکید کرد و گفت: این سند باید بر پایه اشراف مدیران استانی، شناخت دقیق ظرفیتها و محدودیتهای منطقه و متناسب با شرایط خاص اقلیمی و هیدرولوژیک تنظیم شود. در این چارچوب، نشستهای تخصصی برای ساماندهی برنامهها و همافزایی دستگاهها باید در دستور کار قرار گیرد.
اثرات مستقیم مداخلات مدیریتی بر پایداری اراضی کشاورزی
ملکی صادقی با تأکید بر اهمیت پایش مستمر کیفیت منابع آبی، تصریح کرد: دستگاههای مسئول باید «اطلاعات و تحلیلهای بهروز هیدرولوژیک» را به شکل منظم ارائه دهند تا بر اساس آن، از حریم منابع آب صیانت و مدیریت هوشمند و دادهمحور در شهرستان تحقق پیدا کند.
وی همچنین با اشاره به اثرات مستقیم مداخلات مدیریتی بر پایداری اراضی کشاورزی، تصریح کرد: تغییرات هیدرولوژیک و استمرار اجرای ناقص یا نامتناسب برخی طرحها طی سالهای گذشته باعث شده در بخشی از اراضی پاییندست، امکان بهرهبرداری و کشت بهطورجدی تحتتأثیر قرار گیرد.
فرماندار سلسله در ادامه با طرح این دغدغه که برخی برنامهها در مقاطعی رها شده یا به نتیجه عملی نرسیدهاند، عنوان کرد: برای نمونه از سال ۱۳۸۶ تاکنون در برخی مناطق، پیامدهای اجرای ناپایدار طرحها موجب ورود خسارت به اراضی شده و در مقابل، در نقاط دیگری نیز خشکی و کمآبی، اجرای برنامههای کشاورزی را با محدودیت جدی روبهرو کرده است.
لزوم بازآفرینی علمی رودخانهها و سرابهای سلسله
ملکی صادقی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازآفرینی علمی رودخانهها و سرابها اشاره کرد و گفت: مطالعات نشان میدهد بازگشایی و اعمال حریمهای قانونی و طبیعی بستر رودخانهها و سرابهایی مانند آهنگران و میانولان میتواند به احیای آبدهی پایه، کاهش نفوذ آلایندهها و پیشگیری از تخریب و غرقابی اراضی کمک کند.
وی ادامه داد: این رویکرد صرفاً یک بحث زیستمحیطی نیست، بلکه یک ضرورت برای پایداری منابع آب، بهبود شرایط کشاورزی و حفاظت از سرمایههای طبیعی شهرستان محسوب میشود. این موضوع را در جلسات آتی با استاندار و مدیران مرتبط پیگیری خواهیم کرد تا به سیاست عملیاتی تبدیل شود.
فرماندار سلسله همچنین با اشاره به جایگاه مدیریت دانشی و هوشمندسازی مصرف آب، یادآور شد: بروکراسی اداری اگرچه میتواند نقش داشته باشد، اما تنها راهحل نیست و باید منابع اعتباری موجود در استان به سمت «پروژههای پیشران» حرکت کند؛ پروژههایی که از مرحله برنامهریزی صرف عبور کرده و اثرگذاری آنها در زندگی مردم قابلمشاهده باشد.
ملکی صادقی با قدردانی از اقدامات انجامشده، بیان کرد: انتظار میرود همانند پروژههای دیگر شهرستان، سایر طرحهای اولویتدار و مطالبات معطلمانده مردم که طی سالهای طولانی مطرح بودهاند نیز هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسد تا اقتصاد پایدار و خلق ثروت واقعی برای مردم محقق شود.
