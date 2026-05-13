صنایع کاشان در جنگ رمضان ۲ همت خسارت دید

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش شامگاه چهارشنبه در حاشیه سفر به کاشان و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در کل استان اصفهان یک هزار و ۹۷۳ واحد صنعتی، صنفی و معدنی در جنگ رمضان خسارت دیده است، اظهار کرد: برآورد شده است خسارت وارده به این واحدها بیش از ۲۴/۵ هزار میلیارد تومان باشد.

مدیر کل بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه واحدهای صنفی و صنعتی در ۱۴ شهرستان در جریان جنگ رمضان متحمل خسارت شده اند، تصریح کرد: از واحدهای خسارت دیده در سطح استان یک هزار و ۱۷۶ واحد فعال هستند و برای بقیه واحدها در حال پیگیری هستیم تا خسارت وارده را دریافت کنند.

وی در مورد خسارت های وارد شده بر واحدهای صنعتی معدنی کاشان خاطرنشان کرد: ۱۵ واحد در سطح شهرستان کاشان در جریان جنگ رمضان دچار آسیب شده اند که پنج مورد از آنها مورد اصابت مستقیم قرار گرفته اند.

شیشه فروش با توجه به اینکه از پنج واحد صنعتی، معدنی که مورد اصابت مستقیم گرفته اند دو واحد صنعتی و معدنی است، گفت: سه واحد دیگر کاربری خاص است.

وی افزود: برآورد میشود خسارت های وارده بر واحدهای صنعتی و معدنی شهرستان کاشان بیش از دو هزار میلیارد تومان باشد.