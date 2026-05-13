ایران قلب تپنده جبهه مقاومت است/ دشمن به دنبال سست کردن اراده مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم جعفرزاده شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم ولایت‌مدار مشگین‌شهر اظهار کرد: ما ۷۵ روز است در سنگر خیابان و در راهپیمایی حضور داریم. عظمتی که مردم اسلام و مکتب حسین (ع) در عالم رقم زده‌اند، ستودنی است. آیندگان در مورد رهبر شهید شهادت خواهند داد و درباره آن تحلیل خواهند کرد.

وی افزود: دشمن قصد داشت مقدرات عالم را بر اساس عالم مدرنیته و با سست کردن اراده مردم ببندد، اما انقلاب اسلامی مانند انفجار نوری رخ داد و خط بطلانی بر نقشه‌های آنان کشید و توطئه‌شان را برملا ساخت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل با تأکید بر اینکه جمهوریت و حضور مردم مبتنی بر اسلامیت است، خاطرنشان کرد: دشمن به صورت خزنده در میان اراده مردم اخلال ایجاد می‌کند که یکی از این راه‌ها متوجه صفوف اجتماع مردم است.

وی افزود: مذاکره یکی از شروط مستحکم ما است چرا که قلب تپنده جبهه مقاومت، ایران است.

حجت الاسلام والمسلمین جعفرزاده با اشاره به درایت و عنایت و بزرگی رهبری تصریح کرد: دشمن به خوبی متوجه است که منافع کشورهای بزرگی مانند چین و روسیه در کنار ایران، قدرت پیدا می‌کند. تیر دشمن به هدف نخواهد خورد چرا که ایران لنگرگاه آرامش جهانی و منبع انرژی عالم در منطقه خاورمیانه است.