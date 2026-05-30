۱۱۱ پروژه آموزشی قرارگاه عدالت تربیتی در مازندران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید فضلی بعدازظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: از ۱۱۱ پروژه آموزشی که پارسال در استان آغاز شد، تاکنون ۹۸ طرح به بهره‌برداری رسیده و ۱۳ طرح دیگر نیز تا پایان شهریور ماه سال جاری تکمیل و افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ساخت و ساز، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی از مهمترین وظایف قرارگاه عدالت تربیتی در مازندران است، تصریح کرد: این ۱۱۱ پروژه در راستای تحقق عدالت آموزشی و رفع محرومیت‌های فضای فیزیکی مدارس تعریف شده بودند.

دبیر قرارگاه عدالت تربیتی استان همچنین از اجرای طرح شهید عجمیان با هدف شاداب‌سازی محیط‌های یادگیری خبر داد و گفت: در این طرح که از هفته اول خردادماه آغاز شده و تا شهریور ۱۴۰۵ ادامه دارد، یک هزار و ۸۰۰ کلاس درس در سراسر استان تحت پوشش قرار می‌گیرد.

فضلی با بیان اینکه شاداب‌سازی فضاهای آموزشی تأثیر مستقیمی بر انگیزه و نشاط دانش‌آموزان دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم با بهره‌برداری از پروژه‌های جدید و اجرای طرح شهید عجمیان، گام مؤثری در جهت ارتقای کیفیت محیط‌های یادگیری برای کودکان و نوجوانان مازندرانی برداشته شود.