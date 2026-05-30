۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

۱۱۱ پروژه آموزشی قرارگاه عدالت تربیتی در مازندران اجرا شد

ساری - معاون سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران از بهره‌برداری ۱۳ طرح آموزشی باقیمانده از مجموع ۱۱۱ پروژه مصوب قرارگاه عدالت تربیتی تا پایان شهریور امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید فضلی بعدازظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: از ۱۱۱ پروژه آموزشی که پارسال در استان آغاز شد، تاکنون ۹۸ طرح به بهره‌برداری رسیده و ۱۳ طرح دیگر نیز تا پایان شهریور ماه سال جاری تکمیل و افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ساخت و ساز، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی از مهمترین وظایف قرارگاه عدالت تربیتی در مازندران است، تصریح کرد: این ۱۱۱ پروژه در راستای تحقق عدالت آموزشی و رفع محرومیت‌های فضای فیزیکی مدارس تعریف شده بودند.

دبیر قرارگاه عدالت تربیتی استان همچنین از اجرای طرح شهید عجمیان با هدف شاداب‌سازی محیط‌های یادگیری خبر داد و گفت: در این طرح که از هفته اول خردادماه آغاز شده و تا شهریور ۱۴۰۵ ادامه دارد، یک هزار و ۸۰۰ کلاس درس در سراسر استان تحت پوشش قرار می‌گیرد.

فضلی با بیان اینکه شاداب‌سازی فضاهای آموزشی تأثیر مستقیمی بر انگیزه و نشاط دانش‌آموزان دارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم با بهره‌برداری از پروژه‌های جدید و اجرای طرح شهید عجمیان، گام مؤثری در جهت ارتقای کیفیت محیط‌های یادگیری برای کودکان و نوجوانان مازندرانی برداشته شود.

کد مطلب 6844915

