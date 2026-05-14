۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۸

زمین‌لرزه ۳ ریشتری حوالی حسینیه در خوزستان را لرزاند

اهواز - زمین‌لرزه‌ای به بزرگی سه ریشتر صبح امروز حوالی حسینیه در استان خوزستان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشور، این زمین‌لرزه ساعت ۸:۴۸ صبح روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در حوالی حسینیه خوزستان ثبت شد.

طبق این گزارش، زمین‌لرزه در عمق ۲۰ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی عرض ۳۲.۵۷ و طول ۴۸.۱۹ رخ داده است.

این زمین‌لرزه در ۱۳ کیلومتری حسینیه، ۱۹ کیلومتری اندیمشک و ۲۹ کیلومتری دزفول به وقوع پیوسته است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به کانون این زمین‌لرزه، خرم‌آباد در فاصله ۱۰۲ کیلومتری و اهواز در فاصله ۱۴۶ کیلومتری اعلام شده‌اند.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

کد مطلب 6829626

