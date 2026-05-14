علوی: یوز ایرانی روی پیراهن تیم ملی با تایید فیفا طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره مراسم رونمایی از پیراهن تیم ملی و نقش یوزپلنگ ایرانی روی آن اظهار داشت: حضور این تصویر برای علاقهمندان فوتبال خاطرهای به یادماندنی را زنده میکند که طی حدود ۱۲ سال گذشته اتفاق افتاده و حتی برای اولین بار در سریال پایتخت نیز بازتاب داشته است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدواریم همه چیز در جام جهانی برای تیم ملی کشورمان به خوبی پیش برود. در واقع ظرف حدود سه ماه اخیر این طراحی انجام شد و این همان طرح قبلی نیست. گرافیک نهایی توسط طراح مجموعه شرکت حامی پوشاک داخلی انجام شد. آخرین المانها نیز برای تایید نهایی فیفا ارسال شد و حدود دو ماه پیش تأیید گرفتیم. لازم است بگویم که این اتفاق پیش از حوادث تجاوز رژیم صهیونیستی رخ داد و قبل از این آپدیت انجام شده است.
علوی افزود: ممکن است برخی بینندگان سوال کنند که این طراحی چگونه انجام میشود. در واقع فرایندی زمانبندیشده دارد و معرفی آن به فیفا و دریافت تاییدیه لازم بخشی از آن است. حتی تولیدکننده هم باید اقدامات خاصی را انجام دهد تا استانداردهای لازم رعایت و کیفیت مطلوب حفظ شود. سوابق تولیدکننده بهویژه در تامین پوشاک تیم ملی در صعود به جام جهانی کمک میکند که تبادلات با فیفا راحتتر انجام شود.
سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: به یاد دارم وقتی برای اولین بار قرار بود یوز ایرانی روی لباس باشد فیفا تاکید داشت که کمرنگ و کمجلوه باشد. در جلسات و ورکشاپها حتی یک میلیمتر تغییر در جای لوگو یا المانهای طرح باید دقیقاً رعایت میشد و این رفت و برگشتها منجر شد به این که در نهایت پیراهن آماده مراسمی شود که تیم ملی به ترکیه اعزام شود.
وی در ادامه گفت: تیم ملی دوشنبه صبح ساعت ۸ راهی ترکیه خواهد شد و در آنجا در کمپ خود استراحت خواهند کرد. کادر فنی برنامهریزی منسجمی دارد و لحظهبهلحظه با بازیکنان در ارتباط است. طبق برنامه تمرینی و فنی همه چیز به دقت پیش میرود. قبل از اعزام بازیکنان معمولاً با خانواده و دوستان خود خداحافظی میکنند. این سفر طولانی مدت است و دوری از خانواده برای بازیکنان همیشه نکته مهمی محسوب میشود چون انرژی و آرامش خود را از آنها میگیرند.
علوی در پایان افزود: وقتی به ترکیه برسیم بازی با گامبیا پیشبینی شده است و همچنین بازی با پورتوریکو هم قطعی شده است.
نظر شما