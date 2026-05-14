به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور آخرین وضعیت تردد جادهای صبح امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت را اعلام کرد که به شرح زیر است:
محورهای شمالی:
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران محدوده کمالشهر
- ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین حد فاصل پل حصارک تا کمالشهر و محدوده بیدستان
- ترافیک سنگین در بزرگراه و رامین - تهران محدوده قلعهنو
محورهای مسدود:
- محور قدیم بستانآباد - میانه حد فاصل قرهچمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قرهچمن - کوهسالار علیا - سهراهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین قرهچمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام میشود.
- پاتاوه - دهدشت
- گنجنامه - تویسرکان
- سروآباد - پاوه (گردنه تته)
- وازک - بلده
