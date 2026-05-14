به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت تردد جاده‌ای صبح امروز پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت را اعلام کرد که به شرح زیر است:

محورهای شمالی:

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران محدوده کمالشهر

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین حد فاصل پل حصارک تا کمالشهر و محدوده بیدستان

- ترافیک سنگین در بزرگراه و رامین - تهران محدوده قلعه‌نو

محورهای مسدود:

- محور قدیم بستان‌آباد - میانه حد فاصل قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره‌چمن - کوهسالار علیا - سه‌راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین قره‌چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌شود.

- پاتاوه - دهدشت

- گنجنامه - تویسرکان

- سروآباد - پاوه (گردنه تته)

- وازک - بلده