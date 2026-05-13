به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید وزش باد و احتمال وقوع طوفان در استان خبر داد و اعلام کرد: از شب چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت) تا صبح پنجشنبه (۲۴ اردیبهشت)، نیمه جنوبی، غربی، مناطق مرکزی و ارتفاعات استان تهران تحت تأثیر وزش باد بسیار شدید قرار می‌گیرند و در برخی مناطق جنوبی و غربی نیز خیزش یا انتقال گرد و خاک و کاهش محسوس شعاع دید پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام این اداره‌کل، سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع از جمله برج‌ها و دکل‌ها، گسترش گرد و خاک از استان‌های همجوار، افت کیفیت هوا و کاهش دید افقی به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان از مهم‌ترین مخاطرات این سامانه جوی خواهد بود.

هواشناسی تهران در این شرایط، بر احتیاط کامل در ترددهای جاده‌ای، مقاوم‌سازی سازه‌های موقت و سست، پرهیز از حضور در مکان‌های مرتفع نظیر برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، خودداری از پرواز گلایدر، هواپیماهای سبک و بالگرد، توقف نکردن در کنار درختان و سازه‌های ناتمام، اطمینان از استحکام پوشش گلخانه‌ها و همچنین پرهیز از فعالیت‌های عمرانی و تردد در نواحی کوهستانی تأکید کرده است.

صدور هشدار زرد فعالیت‌های ناپیوسته سامانه بارشی

اداره‌کل هواشناسی استان تهران همچنین با صدور هشدار سطح زرد دیگری نسبت به فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی از عصر جمعه (۲۵ اردیبهشت) تا یکشنبه (۲۷ اردیبهشت) هشدار داد و اعلام کرد: در برخی ساعات، به‌ویژه از پیش از ظهر شنبه تا پیش از ظهر یکشنبه، بارش باران، مه رقیق، رگبار و رعد و برق و در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

طبق این گزارش، در ارتفاعات بالادست و قله‌ها نیز مه‌آلودگی، بارش باران و برف و احتمال کولاک برف دور از انتظار نیست و نیمه غربی و شمالی استان تهران بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند پذیرفت.

هواشناسی تهران با اشاره به پیامدهای این سامانه بارشی اعلام کرد: لغزندگی معابر و جاده‌ها به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، مه‌گرفتگی و کاهش دید، آبگرفتگی موقت برخی معابر، جاری شدن روان‌آب، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، وقوع صاعقه، بارش تگرگ، سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی از مخاطرات پیش‌رو است.

همچنین از روز شنبه تا صبح دوشنبه کاهش محسوس دما بین ۴ تا ۶ درجه سلسیوس، به‌ویژه در مناطق شمالی استان، پیش‌بینی شده که می‌تواند به محصولات و تأسیسات کشاورزی خسارت وارد کند.

اداره‌کل هواشناسی استان تهران در پایان، احتیاط در سفرها به‌ویژه در مناطق کوهستانی، خودداری از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، عدم جابه‌جایی عشایر و چرای دام در ارتفاعات، پرهیز از کوهنوردی و صعود به قله‌ها، توقف فعالیت بهره‌برداران منابع طبیعی به دلیل خطر صاعقه و تگرگ، پاکسازی دهانه پل‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات کشاورزی و آمادگی دستگاه‌های امدادی، اجرایی و راهداری را توصیه کرد.