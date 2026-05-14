رشد قیمت طلا همزمان با تضعیف دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا در معاملات نقدی امروز با افزایش ۰.۴ درصدی به ۴۷۰۶ دلار و ۷۰ سنت رسید. همچنین در بازار معاملات آتی آمریکا، بهای هر اونس طلا برای تحویل در ماه ژوئن با رشد ۰.۲ درصدی به ۴۷۱۳ دلار و ۴۰ سنت افزایش یافت.

هم‌زمان با تضعیف ارزش دلار، طلا برای خریداران دارای ارزهای غیرآمریکایی مقرون‌به‌صرفه‌تر شده است. برایان لان، مدیرعامل GoldSilver Central، اعلام کرد که بازار طلا در حال حاضر در مرحله تثبیت قرار دارد و تمرکز سرمایه‌گذاران بر مذاکرات آمریکا و چین است.

بر اساس داده‌های منتشرشده، شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا در ماه آوریل بیشترین رشد چهار سال گذشته را ثبت کرده که ناشی از افزایش هزینه کالاها و خدمات بوده و نشان‌دهنده تداوم فشارهای تورمی است.

معامله‌گران همچنان احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری را اندک می‌دانند. طبق ابزار FedWatch از شرکت CME، بازارها اکنون احتمال ۲۸ درصدی برای افزایش نرخ بهره تا ماه دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند.

در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز نوسانات نزولی مشاهده شد؛ نقره با کاهش ۰.۱ درصدی به ۸۷ دلار و ۸ سنت، پلاتین با افت ۰.۴ درصدی به ۲۱۳۷ دلار و ۳۰ سنت و پالادیوم با کاهش ۰.۱ درصدی به ۱۴۹۹ دلار و ۱۴ سنت رسید.