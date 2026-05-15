به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وال استریت ژورنال، انجمن قلب آمریکا دستورالعمل‌های تغذیه‌ای جدیدی منتشر کرد که پروتئین‌های گیاهی مانند لوبیا، عدس و آجیل را به جای گوشت قرمز و فرآوری شده توصیه می‌کند.

این گروه همچنین توصیه کرد که لبنیات کم‌چرب یا بدون چربی انتخاب شود و از روغن‌هایی مانند زیتون، سویا و کانولا به جای کره یا چربی گوشت گاو استفاده شود.

این توصیه جدید در حالی ارائه می‌شود که دستورالعمل‌های تغذیه‌ای فدرال موضع بسیار متفاوتی اتخاذ کرده‌اند.

مقامات بهداشتی ایالات متحده، از جمله وزیر بهداشت، پیشنهاد کرده‌اند که مردم می‌توانند گوشت قرمز و لبنیات پرچرب بیشتری را در رژیم غذایی خود بگنجانند.

دکتر «استیسی روزن»، رئیس انجمن قلب آمریکا، گفت که رویکرد دولت ممکن است سالم‌ترین رویکرد نباشد.

او گفت: «بارها نشان داده شده است که این روش، روش سالمی برای غذا خوردن نیست. دستورالعمل های انجمن قلب آمریکا بر اساس دهه‌ها علم است.»

تحقیقات، رژیم‌های غذایی سرشار از غذاهای گیاهی مانند لوبیا، نخود فرنگی و عدس را با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی مرتبط می‌دانند.

از سوی دیگر، گوشت‌های فرآوری‌شده مانند بیکن، سوسیس و گوشت‌های آماده با بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و برخی سرطان‌ها مرتبط بوده‌اند.

مطالعات روی گوشت قرمز فرآوری‌نشده کمی مبهم‌تر است، اما برخی تحقیقات نشان می‌دهد که ممکن است خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و دیابت را افزایش دهد.

انجمن قلب آمریکا همچنین توصیه به موارد زیر دارد:

•خوردن میوه و سبزیجات بیشتر

•انتخاب غلات کامل به جای غلات تصفیه‌شده

•کاهش مصرف قندهای افزودنی و غذاهای فوق فرآوری‌شده

•محدود کردن مصرف نمک و عدم نوشیدن الکل

•تنظیم کالری برای حفظ وزن سالم

این گروه می‌گوید این عادات غذایی سالم باید از سن ۱ سالگی شروع شود.

«آلیس لیختنشتاین»، یکی از نویسندگان این دستورالعمل جدید و استاد علوم و سیاست تغذیه در دانشگاه تافتس، گفت: «تأکید بیشتری بر اتخاذ الگوهای غذایی سالم در اوایل زندگی و سپس حفظ آنها وجود دارد. ما می‌دانیم که بیماری‌های قلبی عروقی از سنین نسبتاً پایین شروع می‌شوند.»