چهارمحال و بختیاری ظرفیت تبدیل شدن به قطب اقتصاد دیجیتال را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی عصر سهشنبه در نشست مشترک اقتصاد دانش بنیان و ستاد راهبردی هوش مصنوعی، با اشاره به ظرفیتهای متنوع استان در بخشهای کشاورزی، دامپروری، آبزیپروری، گردشگری، صنایع خلاق و صنایع تبدیلی افزود: بهکارگیری فناوریهایی همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و تحلیل دادههای بزرگ میتواند بهرهوری این حوزهها را به طور چشمگیری افزایش دهد و ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد استان ایجاد کند.
وی جلوگیری از مهاجرت نخبگان، ایجاد اشتغال پایدار برای دانشآموختگان و شکلگیری کسبوکارهای فناورمحور را از مهمترین دستاوردهای توسعه اقتصاد دیجیتال برشمرد و از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا حمایت ویژهای از زیستبوم فناوری و هوش مصنوعی چهارمحال و بختیاری به عمل آورد.
استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه، مهمترین مطالبات استان را این موارد عنوان کرد: ایجاد مرکز پردازش پیشرفته هوش مصنوعی در پارک علم و فناوری، انتخاب شهرکرد به عنوان یکی از مراکز استقرار مراکز داده ملی، گسترش حمایتهای وزارت ارتباطات از شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی، تقویت همکاری میان پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات و پارک علم و فناوری استان، حمایت از تیمهای نوآور و تسریع در اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسبوکارها (FTTH).
مردانی همچنین بر لزوم رفع نقاط کور ارتباطی در جادهها، مناطق روستایی و مقاصد گردشگری، تکمیل پروژههای نیمهتمام مخابراتی و افزایش اعتبارات برای توسعه زیرساختهای ارتباطی تأکید کرد.
نظر شما