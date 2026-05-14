۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

عبداللهی:رعایت منشور حقوق بیمار و ساماندهی مراجعات مردمی جدی گرفته شود

بیرجند- رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی بر رعایت منشور حقوق بیمار، ساماندهی مراجعات مردمی و کاهش زمان معطلی در مطب‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبدالهی صبح پنج‌شنبه در نشست مشترک با اعضای هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی استان بیان کرد: طراحی سامانه مشترک ارزیابی رضایت‌مندی بیماران به عنوان ایده‌ای نوین برای پیشگیری از تخلفات پزشکی ضروری است.

وی بر رعایت منشور حقوق بیمار، ساماندهی مراجعات مردمی و کاهش زمان معطلی در مطب‌ها تأکید کرد و گفت: در مطب‌ها نیز برای ساماندهی مراجعات و جلوگیری از انتظار طولانی بیماران می‌بایست تدابیر لازم اندیشیده شود تا رضایت عمومی گسترش یابد.

وی ادامه داد: مراجعه‌کننده به پزشک یا قاضی، کسی است که با درد و گرفتاری آمده است و ما در دادگستری با سامانه وقت قبلی، میانگین معطلی مردم را کاهش داده‌ایم.

عبداللهی با بیان اینکه در جامعه پزشکی هم منشور حقوق بیمار وجود دارد و نخستین انتظار مردم، پایبندی منشورها حقوق مراجعه کنندگان است، افزود: نخبگی و تخصص به معنای مجوزی برای رفتارهای غیرمتعارف نیست.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: مسئولیت‌پذیری در برابر قانون، برای همه از بالاترین تا پایین‌ترین رده یکسان است که باید همواره مورد توجه باشد.

