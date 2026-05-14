۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

الزام برگزاری سالانه ۴ آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی در کلان مناطق

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی بر برگزاری سالانه ۴ دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی در کلان مناطق علوم پزشکی تاکید کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی کدخدازاده دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در نامه‌ای خطاب به معاونین آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر برگزاری سالیانه حداقل ۴ دوره آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی در کلان مناطق آموزشی تاکید کرده است.

در این نامه آمده است: با عنایت به اهمیت برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دندانپزشکی طبق یک برنامه ریزی مشخص سالانه و ضرورت آن به عنوان پیش نیاز فرآیند دفاع از پایان نامه و دانش آموختگی دانشجویان تاکید می شود:

دانشکده های دندانپزشکی هر کلان مناطق با مدیریت دبیرخانه آن کلان منطقه نسبت به برنامه ریزی و اجرای آزمون ها براساس برنامه پیشنهادی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اهتمام ورزند. به گونه ای که حداقل ۴ بار در سال آزمون در کلان منطقه برگزار شود.

ضروری است برنامه آزمون های سالیانه به اطلاع دانشجویان رسانده شود تا نگرانی های آنها از تعویق در فرآیند آموزشی آنها مرتفع شود.

زهره بال

