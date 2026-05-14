شمساله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به خسارتهای ناشی از جنگ رمضان، اظهار کرد: روند شناسایی، ارزیابی و حمایت از مالکان واحدهای آسیبدیده با سرعت در حال انجام است و بخش قابل توجهی از واحدهای خسارتدیده وارد مرحله بازسازی و تعمیر شدهاند.
وی افزود: بر اساس ارزیابیهای انجامشده تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی و تجاری در استان دچار خسارت شدهاند که از این تعداد، ۱۳۸ واحد به طور کامل تخریب شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین ۱۲ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی با خسارت جزئی یا کلی مواجه شدهاند و ۲ هزار و ۶۹ واحد تجاری نیز نیازمند تعمیر و بازسازی هستند.
خدادادی با اشاره به اقدامات حمایتی بنیاد مسکن گفت: به منظور تسریع در رسیدگی به درخواستهای مردمی، سامانههای پیامکی و تلفنی برای ثبت خسارتها فعال شد و در ادامه بیش از ۲۴ میلیارد تومان کمک بلاعوض به مالکان واحدهای تخریبشده پرداخت شد.
وی ادامه داد: علاوه بر کمکهای بلاعوض، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه نیز از طریق بانک مسکن به ۴۵۰ نفر از متقاضیان واجد شرایط اختصاص یافته تا عملیات بازسازی واحدهای غیرقابل سکونت با سرعت بیشتری دنبال شود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به روند آواربرداری و تخریب واحدهای ناایمن خاطرنشان کرد: این اقدامات با همکاری مردم و بنیاد مسکن در حال انجام است و همزمان فرآیند اخذ نقشه و پروانه ساخت نیز با همراهی شهرداری و سازمان نظام مهندسی برای مالکان دنبال میشود.
خدادادی از همکاری دستگاههای مختلف در روند بازسازی قدردانی کرد و گفت: همراهی شهرداری، سازمان نظام مهندسی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و گروههای جهادی نقش مهمی در تسریع عملیات بازسازی داشته است.
وی تأکید کرد: تاکنون بیش از ۶۰ درصد واحدهایی که قابلیت تعمیر داشتهاند به شرایط سکونت بازگشتهاند و بنیاد مسکن تا پایان کامل روند بازسازی و رفع مشکلات مردم، خدماترسانی را ادامه خواهد داد.
