به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر اسلامی‌فر استاد حوزه و دانشگاه در این محافل معنوی که چهارشنبه‌شب (۲۳ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به توصیه‌های امام جواد (ع) درباره زیارت و طواف نیابتی، اسرار لباس احرام و اعمال حج را تمرینی برای «خودشناسی» و «خداشناسی» دانست.

اسلامی‌فر با واکاوی حکمت‌های حج، لباس احرام را نماد جدایی از غیرخدا و یافتن هویت حقیقی انسان توصیف کرد.

وی با بیان اینکه محرمات احرام تمرین تقویت رفتارهای صحیح در زندگی اجتماعی است، افزود: ترک فسوق و جدال در حج، تنها برای چند روز نیست؛ بلکه تمرینی است تا احسان و گذشت از لغزش‌های دیگران در روح زائر نهادینه شود.

اسلامی‌فر با تأکید بر اینکه صحرای عرفات و مشعر اوج بندگی است، خاطرنشان کرد که ترک جدال و بدزبانی در حج، باید به ملکه اخلاقی زائران برای تمام عمر تبدیل شود.

این استاد حوزه در ادامه با نقل حکایتی شنیدنی از صبر و حلم امیرالمؤمنین (ع) در برخورد با خدمتکاری که قصد خشمگین کردن آن حضرت را داشت، گفت: حضرت علی (ع) در پاسخ به نیت بدخواهانه، با آزاد کردن آن فرد فرمودند: "کاری می‌کنم که خدا خوشحال و شیطان عصبانی شود". این همان درس بزرگ حج است که ما نیز باید برای خشنودی پروردگار، بر خشم خود غلبه کرده و روحیه برادری را تقویت کنیم.

گفتنی است در پایان این محافل که استمرار سلسله نشست‌های معرفتی بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه است، ذاکران اهل‌بیت (ع) به ذکر مصیبت و مرثیه‌سرایی پرداختند و حال و هوایی معنوی به جمع زائران بخشیدند.