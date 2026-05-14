به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح پنجشنبه در نشست تخصصی بررسی وضعیت روحی و روانی کودکان، نوجوانان و دانشجویان در شرایط بحرانی اظهار کرد: تداوم این نشستها با هدف تقویت امید اجتماعی، افزایش تابآوری و همافزایی دستگاههای اجرایی در حوزه سلامت روان جامعه ضروری است.
وی اضافه کرد: در ادامه سلسله نشستهای تخصصی بررسی وضعیت روحی و روانی جامعه در دورههای پیش از بحران، حین و پس از آن، امروز دو نشست کارشناسی با حضور رئیس مرکز و مددکاران روانشناسی دانشگاه خلیج فارس و همچنین کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر افزود: در این نشستها، وضعیت کودکان، نوجوانان و دانشجویان در شرایط بحرانی مورد بررسی قرار گرفت و دستگاههای مرتبط گزارشی از اقدامات انجامشده، برنامههای حمایتی و چشمانداز فعالیتهای آینده خود ارائه کردند.
تقویت روحیه امید در جامعه
وی با اشاره به اهمیت امیدآفرینی در جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت روحیه امید، آرامش روانی و افزایش تابآوری اجتماعی بهویژه در میان کودکان، نوجوانان و دانشجویان هستیم و تحقق این مهم نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی است.
اکبری ادامه داد: برنامهریزی برای کاهش آسیبهای روانی و اجتماعی در شرایط بحرانی باید مبتنی بر مشارکت فعال خود نوجوانان، دانشجویان و کودکان باشد تا احساس تعلق، نشاط اجتماعی و اعتماد به آینده در میان آنان تقویت شود.
وی با اشاره به اقدامات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: کارشناسان کانون در این نشست، برنامهها و فعالیتهای اجراشده برای کودکان و نوجوانان از جمله بازیهای گروهی، جشنوارهها، برنامههای فرهنگی و نشاطآور و اقدامات حمایتی در راستای ارتقای روحیه، امیدآفرینی و کاهش آسیبهای روحی و روانی را تشریح کردند.
تقویت ارتباط با دانشجویان
وی همچنین به اقدامات مرکز روانشناسی دانشگاه خلیج فارس اشاره کرد و ادامه داد: رئیس مرکز روانشناسی دانشگاه و مددکاران این مجموعه نیز گزارشی از پویشها، دورههای آموزشی، خدمات مشاورهای و نحوه ارتباط مستمر با دانشجویان در دوران بحران ارائه کردند که از طریق تماسهای تلفنی، پیامک و پیگیریهای مستمر، تلاش شد بخشی از نگرانیها و بحرانهای روحی دانشجویان مدیریت شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی با قدردانی از تلاش دستگاهها و کارشناسان حاضر در این نشستها بیان کرد: خوشبختانه مباحث بسیار خوب و کارشناسی مطرح شد و همه حاضران بر ضرورت تداوم این جلسات و تقویت همکاریهای مشترک تأکید داشتند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد نشستهای تخصصی بهصورت مستمر ادامه پیدا کند و برنامههای مشترکی با محوریت امیدآفرینی، نشاط اجتماعی و ارتقای تابآوری روانی و اجتماعی طراحی و اجرا شود؛ برنامههایی که در آن کودکان، نوجوانان و دانشجویان نیز نقشآفرین و مشارکتکننده اصلی باشند.
