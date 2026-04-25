به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تسهیل مسیر جذب سرمایهگذاران، خواستار تسریع در آمادهسازی بستههای سرمایهگذاری و ارائه آنها در بسترهای تعریفشده شد.
وی با اشاره به لزوم احترام به زمان و سرمایه فعالان اقتصادی، اظهار کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید ظرف مدت دو هفته، نسبت به تهیه و بارگذاری ۲۰۰ بسته سرمایهگذاری بینام اقدام کنند تا فرآیند ورود سرمایهگذاران به پروژهها بدون مانع انجام شود.
استاندار کرمانشاه با انتقاد از روندهای پیچیده اداری افزود: ایجاد این بستهها با هدف کاهش بروکراسی و جلوگیری از سرگردانی سرمایهگذاران طراحی شده و نباید اجازه داد فعالان اقتصادی در مسیر دریافت مجوزها با تأخیر مواجه شوند.
وی در ادامه به عملکرد نظام بانکی اشاره کرد و گفت: بانکهای استان موظفند اطلاعات دقیق طرحهای ارسالی به مرکز را بهصورت شفاف ارائه دهند تا امکان پیگیری مطالبات استان در سطح ملی فراهم شود.
حبیبی همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر تسهیلات پرداختی تأکید کرد و افزود: فرآیند راستیآزمایی تسهیلات بهصورت جدی دنبال خواهد شد تا منابع مالی در مسیر واقعی تولید و اشتغال هزینه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیلات حمایتی اشاره کرد و گفت: پرداخت تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری ایفا کند.
استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: تمامی جلسات و برنامهریزیهای کارشناسی در استان باید به نتیجه ملموس در حوزه تولید و اشتغال منتهی شود و خروجی آن در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.
