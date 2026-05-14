۲۰ عملیات امدادی توسط جمعیت هلال احمر شادگان انجام شد

امید اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح مأموریتها و اقدامات هلال احمر شادگان از اجرای چندین عملیات امدادی، خدمات گسترده داوطلبانه و افزایش نقش جوانان و داوطلبان در فعالیتهای انساندوستانه خبر داد و اظهار کرد: جمعیت هلالاحمر یک نهاد بشردوستانه و عامالمنفعه است که برای خدمترسانی به مردم در شرایط سخت و بحرانها تأسیس شده است.
وی افزود: امدادگران هلالاحمر همواره از نخستین نیروهایی هستند که در زمان وقوع حوادث در صحنه حاضر شده و در خط مقدم خدمترسانی به مردم قرار دارند.
اسکندری ادامه داد: نیروهای جمعیت هلالاحمر شادگان بهصورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات امدادی به مردم هستند.
رئیس جمعیت هلال احمر شادگان گفت: جمعیت هلال احمر در سطح کشور ، استان و همچنین در این شهرستان، آرامش خاطری برای مردم است چرا که مردم اطمینان دارند در صورت بروز هرگونه حادثه، هلال احمری ها بلافاصله در صحنه حضور خواهند یافت.
