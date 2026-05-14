  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

۲۰ عملیات امدادی توسط جمعیت هلال احمر شادگان انجام شد

۲۰ عملیات امدادی توسط جمعیت هلال احمر شادگان انجام شد

اهواز- رئیس جمعیت هلال احمر شادگان گفت: ۲۰ عملیات امدادی توسط جمعیت هلال احمر شادگان انجام شد.

امید اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح مأموریت‌ها و اقدامات هلال احمر شادگان از اجرای چندین عملیات امدادی، خدمات گسترده داوطلبانه و افزایش نقش جوانان و داوطلبان در فعالیت‌های انسان‌دوستانه خبر داد و اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر یک نهاد بشردوستانه و عام‌المنفعه است که برای خدمت‌رسانی به مردم در شرایط سخت و بحران‌ها تأسیس شده است.

وی افزود: امدادگران هلال‌احمر همواره از نخستین نیروهایی هستند که در زمان وقوع حوادث در صحنه حاضر شده و در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند.

اسکندری ادامه داد: نیروهای جمعیت هلال‌احمر شادگان به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات امدادی به مردم هستند.

رئیس جمعیت هلال احمر شادگان گفت: جمعیت هلال‌ احمر در سطح کشور ، استان و همچنین در این شهرستان، آرامش خاطری برای مردم است چرا که مردم اطمینان دارند در صورت بروز هرگونه حادثه، هلال احمری ها بلافاصله در صحنه حضور خواهند یافت.

کد مطلب 6829818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه