امید اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان شادگان علاوه بر اینکه مسیر عبور زائران اربعین از مرز شلمچه است سه راهی دارخوین و سه راهی خوردورق شادگان که در مسیر تردد زوار اربعین قرار دارد و نیروهای امدادی هلال احمر شادگان آماده هستند تا به زائرانی که قصد عزیمت به مرز شلمچه را دارند خدمت رسانی کنند.
وی افزود: نیروهای جمعیت هلال احمر شادگان در راههای مواصلاتی اهواز- آبادان و ماهشهر- آبادان جهت خدمت رسانی به زوار اربعین مستقر هستند.
اسکندری تاکید کرد: هلالاحمر شادگان با به کارگیری حداکثر توان امدادی و ظرفیتهای خود در هر شرایطی برای ارائه خدمات مطلوب به هموطنان و پاسخگویی به حادثه دیدگان ناشی از حوادث آماده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر شادگان از هموطنان خواست، در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی با شماره ۱۱۲ ندای امداد به صورت شبانهروزی و بدون محدودیت زمانی تماس بگیرند.
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