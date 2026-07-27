امید اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان شادگان علاوه بر اینکه مسیر عبور زائران اربعین از مرز شلمچه است سه راهی دارخوین و سه راهی خوردورق شادگان که در مسیر تردد زوار اربعین قرار دارد و نیروهای امدادی هلال احمر شادگان آماده هستند تا به زائرانی که قصد عزیمت به مرز شلمچه را دارند خدمت رسانی کنند.

وی افزود: نیروهای جمعیت هلال احمر شادگان در راه‌های مواصلاتی اهواز- آبادان و ماهشهر- آبادان جهت خدمت رسانی به زوار اربعین مستقر هستند.

اسکندری تاکید کرد: هلال‌احمر شادگان با به کارگیری حداکثر توان امدادی و ظرفیت‌های خود در هر شرایطی برای ارائه خدمات مطلوب به هموطنان و پاسخ‌گویی به حادثه‌ دیدگان ناشی از حوادث آماده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شادگان از هموطنان خواست، در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی با شماره ۱۱۲ ندای امداد به صورت شبانه‌روزی و بدون محدودیت زمانی تماس بگیرند.