۹.۷ میلیون هکتار مراتع استان سمنان تنها ۴۰ نفر محافظ دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی ظهر پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز ملی مرتع و مرتع‌داری در محل منطقه پرور مهدی‌شهر عرصه منابع طبیعی استان را ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: عرصه ای به این وسعت با ۴۰ نفر نیرو حفاظت و حراست می شود.

وی‌ با تاکید به اینکه کمبود نیرو در حفاظت از منابع طبیعی یکی از چالش های موجود در استان سمنان است، افزود: رفع این موضوع با همراهی همیاران طبیعت و مشارکت مردم جبران می شود.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان حضور مردم، دهیاری ها، شوراها و مرتع داران و بهره برداران را برای حفاظت از مراتع استان مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: نمونه این همدلی برای حفاظت را می توان در مهار آتش سوزی ها به وضوح مشاهده کرد.

رهایی به اهمیت گیاهان دارویی در مراتع استان سمنان اشاره کرد و اظهار داشت: از ۱۳۰ گونه گیاه دارویی حدود ۳۰ گونه آن در استان سمنان یافت می شود که همین موضوع نشانه اهمیت وجود مراتع است.

وی ۳۰ درصد ارزش اقتصادی مراتع را مربوط به تعلیق دام دانست و اضافه کرد: ۷۰ درصد این ارزش اقتصادی به گیاهان دارویی و غیره مربوط می شود.