پیگیری موضوع تقویت ساختار حفاظت منابع طبیعی و جذب نیرو در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی مرتع و مرتع‌داری در منطقه پرور شهرستان مهدیشهر به موضوع کمبود نیرو برتر حفاظت از عرصه های وسیع منابع طبیعی تاکید کرد و ادامه داد: رفع این چالش از سوی مجلس در دست پیگیری است.

وی از مصوبه مجلس پیرامون تقویت ساختار حفاظتی منابع طبیعی و جذب نیرو خبر داد و اضافه کرد: مجلس موضوع فوق را الزام قانونی برای دولت منظور کرده است.

نماینده مردم مهدی‌شهر، سرخه و سمنان در مجلس با تاکید به اینکه مجلس از برنامه های دولت حمایت خواهد کرد، توضیح داد: با توجه به افزایش نهاده های دامی انتظار می رود تا بخش عشایری مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.

گلرو عرضه سنتی و فله ای محصولات عشایری را چالش جدی خواند و ادامه داد: توسعه فرآورده های محصولات دامی و صنایع بسته بندی خلا موجود است که باید برای آن چاره اندیشی شود.

وی به ایجاد قطب دامپروری و توسعه زیر ساخت های مناطق عشایری اشاره کرد و افزود: وجود این زیرساخت ها تقویت کننده اقتصاد محلی خواهد بود و منجر به درآمد زایی بیشتر برای عشایر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ۴۰ همت برای اجرای طرح های آبخیزداری طی سال جاری در کشور منظور شده است که این اعتبارات در حوزه مهار سیلاب، کمک به کنترل فرسایش خاک می‌تواند اثر گذار باشد.