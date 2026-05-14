به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی پروانه در نشست با مدیر و اعضای بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان بوشهر اظهار کرد: ترویج فرهنگ انتظار، امیدآفرینی و تقویت مبانی اعتقادی در محیطهای کارگری و تولیدی، نقش مهمی در ارتقای نشاط اجتماعی، همبستگی و افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه دارد.
وی افزود: جامعه کار و تولید به دلیل نقش مؤثر در چرخه اقتصادی کشور، نیازمند برنامههای فرهنگی و معرفتی عمیق و اثرگذار است و فعالیتهای مهدوی میتواند در تقویت روحیه مسئولیتپذیری، اخلاق حرفهای و انسجام اجتماعی در این بخش تأثیرگذار باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه توسعه هدفمند خدمات مهدوی باید متناسب با نیازهای روز جامعه طراحی و اجرا شود، تصریح کرد: ظرفیت گسترده تشکلهای کارگری، کارفرمایی و تعاونیها میتواند بستر مناسبی برای اجرای برنامههای فرهنگی بنیاد حضرت مهدی موعود(عج) در استان فراهم کند.
پروانه ادامه داد: ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر آمادگی دارد در برگزاری دورههای آموزشی، نشستهای فرهنگی، برنامههای تبیینی و فعالیتهای مرتبط با ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه کار و تولید همکاری و مشارکت فعال داشته باشد.
حجتالاسلام یوسف جمالی مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) استان بوشهر نیز در این نشست با قدردانی از رویکرد فرهنگی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، بر گسترش تعاملات مشترک برای اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی در سطح استان تأکید کرد.
نظر شما