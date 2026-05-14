به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تلاش ها برای نقض آتش بس، به شهرک یحمر در بقاع غربی در شرق لبنان حمله هوایی کرد.

نظامیان رژیم اشغالگر همچنین ارتفاعات الجبور در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار دادند.

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک عین التینة در بقاع غربی در شرق لبنان نیز از دیگر تحولات امروز این منطقه بود.

رژیم صهیونیستی همچنین شهر تفاحتا در جنوب لبنان را آماج حملات هوایی قرار داد.

هنوز جزئیات بیشتری از آمار شهدا و زخمی های این حمله ددمنشانه رسانه ای نشده است.

این در حالی است که وزارت بهداشت لبنان در گزارش روز چهارشنبه خود از حملات رژیم صهیونیستی به جنوب آن کشور اعلام کرد: در حملات اسرائیل به شهرک های جنوبی کشور، ۱۰ نفر شهید و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک "عربصالیم" در جنوب آن کشور نیز ۵ نفر شهید و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

وزارت بهداشت لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس ۲۰۲۶ به ۲ هزار و ۸۹۶ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اشاره کرد که شمار مجروحان حملات رژیم صهیونیستی نیز به ۸ هزار و ۸۲۴ نفر رسیده است.

گفتنی است رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶، (۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴) حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است. حزب الله لبنان نیز در دفاع از کشور و ملت لبنان و در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی، مواضع آن رژیم را هدف قرار می‌دهد.