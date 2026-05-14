به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعلام کرد پس از رصد نفوذ یک پهپاد از لبنان، آژیر خطر در مسگاف عام در الجلیل علیا به صدا درآمد.

در این بیانیه آمده است: به سمت پهپادی که از لبنان به سوی مسگاف عام پرتاب شده بود، موشک شلیک کردیم و پهپاد دیگری نیز در الجلیل علیا رهگیری شد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: در پی سقوط پهپاد انفجاری پرتاب‌شده توسط حزب‌الله در نزدیکی مرز لبنان، چند نفر زخمی شدند.

براساس گزارش روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، در پی اصابت پهپاد انفجاری به محل پارک خودروها در رأس الناقوره، ۳ اسرائیلی زخمی شدند که حال دو نفر از آنها وخیم است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: در رأس الناقوره آژیر هشدار فعال نشد و سامانه‌های پدافند هوایی پهپاد را رهگیری نکردند.

حزب الله لبنان نیز در بیانیه ای اعلام کرد: یک نظامی صهیونیست مستقر در خانه‌ای در شهرک دیر سریان در جنوب لبنان را با موشک و گلوله توپخانه هدف قرار دادیم.