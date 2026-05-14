افزایش قیمت گندم در بازار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران، ترجمه بولتن قیمت مواد غذایی فائو در ماه آوریل را منتشر کرده است. بر اساس محتوای این بولتن، قیمت جهانی ذرت در ماه مارس سال ۲۰۲۶ به دلیل عرضه قابل‌توجه محصول تقریباً ثابت باقیمانده هرچند روند تغییرات در برخی مناطق غیریکنواخت بوده است. در مقابل، قیمت محصول گندم به دلیل نگرانی در خصوص شرایط آب و هوایی، افزایش قیمت انرژی و نا اطمینانی در خصوص افزایش هزینه نهاده‌ها در مبادی صادراتی افزایش‌یافته است. در همین حال قیمت جهانی برنج به دلیل اثر تلفیقی ناشی از فشار برداشت محصول، تقاضای اندک برای واردات و تغییرات نرخ ارز کاهش‌یافته است. شاخص قیمت دانه‌های روغنی، کنجاله و روغن نباتی نیز در ماه مارس افزایش‌یافته و نسبت به ماه مارس سال گذشته در سطح قیمتی بالاتری قرار دارد.

در بازارهایی که روند قیمت در آن‌ها توسط فائو موردبررسی قرارگرفته است، روندهای فصلی اصلی‌ترین عامل تغییرات قیمت مواد غذایی اساسی در ماه‌های فوریه و مارس سال ۲۰۲۶ به‌حساب می‌آید. قیمت جهانی برنج ثابت باقی‌مانده یا روندی کاهش را به ثبت رسانده درحالی‌که قیمت گندم در بازار جهانی افزایش‌یافته است. قیمت غلات دانه‌درشت به دلیل شرایط منطقه‌ای عرضه و تقاضا شاهد نوسانات قابل‌توجهی بوده است. در بسیاری از کشورها در منطقه شرق آفریقا و غرب آسیا بروز تعارضات، شرایط نامناسب آب و هوایی و چالش‌های اقتصاد کلان باعث تداوم روند افزایش قیمت شده است.

تشدید درگیری‌های نظامی در منطقه خاورمیانه باعث افزایش ریسک در بازار مواد غذایی در کشورهای این منطقه شده است. در مواجهه با این مسئله تعدادی از کشورها سیاست‌هایی را برای کاهش اثرات ناشی از شوک‌های قیمتی اتخاذ کرده‌اند. بروز انتظارات در خصوص افزایش هزینه‌ها ناشی از افزایش قیمت انرژی، بروز اختلال در زنجیره‌های عرضه و فشارهای اقتصاد کلان ازجمله دلایل بروز شوک قیمتی در بازار مواد غذایی بوده است.