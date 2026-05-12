به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ماینینگ دات کام، همزمان با بنبست در مذاکرات میان ایران و آمریکا و افزایش نگرانیها درباره تورم جهانی، قیمت نقره در بازارهای بینالمللی با رشد قابل توجهی مواجه شده و به بالاترین سطح خود طی دو ماه گذشته رسیده است.
بر اساس این گزارش، قیمت نقدی نقره تا حدود ۸۶ دلار در هر اونس افزایش یافته و از روند نزولی که از آغاز جنگ خاورمیانه در اواخر فوریه شکل گرفته بود فاصله گرفته است. در همین حال، قیمت طلا نیز حدود ۰.۴ درصد رشد کرد، زیرا سرمایهگذاران در حال ارزیابی تحولات جدید ژئوپلیتیک و اقتصادی هستند.
این نوسانات در شرایطی رخ داده است که روند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ۱۰ هفتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران متوقف شده است. ایران پیشنهاد جدید آمریکا را رد کرده و در پی آن رئیسجمهور آمریکا نیز بهطور علنی نسبت به پاسخ تهران اعتراض کرده است.
پریانکا ساچدوا، تحلیلگر مؤسسه «فیلیپ نوا»، در گفتوگو با بلومبرگ اعلام کرد که به نظر میرسد اولویت دونالد ترامپ مهار برنامه هستهای ایران است؛ موضوعی که میتواند به تشدید بیشتر تنشها در خاورمیانه یا در بهترین حالت به ادامه بنبست در مذاکرات منجر شود.
وی افزود در چنین شرایطی ممکن است قیمت طلا، با وجود نوسانات شدید در بازارهای جهانی، بدون روند مشخصی حرکت کند.
در همین حال برخی تحلیلگران معتقدند نقره از منظر تکنیکال در حال تغییر روند قیمتی است. به گزارش رویترز، این فلز گرانبها در شش هفته اخیر دوباره از دو سطح مهم تکنیکال عبور کرده است.
کریستوفر رومانو، تحلیلگر رویترز، میگوید عبور پایدار قیمت از سقف ماه آوریل نشان میدهد نقره وارد محدوده قیمتی بالاتری شده و این موضوع میتواند انتظارات بازار برای صعود قیمت تا سطح روانی ۹۰ دلار در هر اونس را تقویت کند.
به گفته وی، عبور از سقف آوریل همچنین زنجیره «سقفهای پایینتر» را که از ریزش ژانویه بر روند قیمت نقره حاکم بود متوقف میکند؛ الگویی که در تحلیل تکنیکال معمولاً نشانه روند نزولی تلقی میشود.
قیمت نقره در اواخر ژانویه به حدود ۱۲۱ دلار در هر اونس رسیده بود، اما از آن زمان بیش از یکچهارم ارزش خود را از دست داده است. با این حال، این فلز از ابتدای سال میلادی تاکنون همچنان حدود ۵ درصد رشد نشان میدهد.
