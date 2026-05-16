استقبال فعالان کشاورزی از فراخوان ملی رفع موانع تولید

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، ثریا نوید، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان از استقبال فعالان بخش کشاورزی از فراخوان ملی دریافت مسایل، تجربیات میدانی و راهکارهای تخصصی در شرایط ویژه کشور خبر داد.

وی با اشاره به این که کمتر از چند روز از انتشار این فراخوان می‌گذرد، اعلام کرد: تاکنون بیش از ۲۰۰ مورد دیدگاه، پیشنهاد تخصصی، تجربه میدانی و موضوعات مرتبط با تداوم و پایداری تولید از سوی فعالان، تولیدکنندگان، کارشناسان و نخبگان بخش کشاورزی از سراسر کشور در سامانه ثبت شده است.

وی این استقبال را نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری، مشارکت فعال و آمادگی بدنه تولید و نخبگان بخش کشاورزی برای همراهی در مدیریت شرایط و تقویت امنیت غذایی کشور دانست.

مشاور وزیر در امور جوانان و نخبگان افزود: بخش قابل توجهی از موارد ثبت‌شده، حاوی راهکارها و پیشنهادهای اجرایی ارزشمند برای ارتقای بهره‌وری، تسهیل فرآیندها و افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی بوده که می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

نوید تأکید کرد: ستاد امور جوانان و نخبگان وزارت جهاد کشاورزی، جمع‌بندی و بررسی تخصصی این ظرفیت فکری را با هدف بهره‌گیری مؤثر در سیاست‌گذاری‌ها و حمایت از تولید ملی در دستور کار قرار داده است.