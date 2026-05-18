به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن ربانی، نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با سرپرست مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره سازمان تعاون روستایی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه برگزار شد، تأمین پایدار غذای سالم برای مردم را از اولویت‌های اساسی کشور برشمرد و افزود: فعالان بخش کشاورزی در خط مقدم این مسئولیت قرار دارند.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تعاونی‌ها را راهکاری برای تقویت اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: بهره‌گیری از توان مردم و توسعه تعاونی‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تقویت تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق عدالت اقتصادی ایفا کند.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی افزود: تحقق عدالت اقتصادی و پیشرفت پایدار بدون مشارکت گسترده مردم امکان‌پذیر نیست و استفاده از ظرفیت‌های مردمی می‌تواند مسیر توسعه متوازن کشور را هموار کند.

وی با تأکید بر نقش بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مردمی تصریح کرد: در حوزه کشاورزی ظرفیت‌های گسترده‌ای برای شکل‌گیری و تقویت تعاونی‌های تولیدی، روستایی و تخصصی وجود دارد که می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت امنیت غذایی را فراهم کند.

ربانی با اشاره به ضرورت بازگشت تعاونی‌ها به رسالت اصلی خود گفت: متأسفانه در برخی موارد، تعاونی‌ها از مأموریت اولیه خود فاصله گرفته‌اند و همین مسئله موجب بروز آسیب‌هایی در برخی شرکت‌ها شده است.

وی ادامه داد: بخش تعاون یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد کشور به شمار می‌رود و می‌تواند در تقویت تولید، ایجاد اشتغال و ارتقای عدالت اقتصادی نقش‌آفرین باشد؛ اما تحقق این اهداف در گرو آن است که تعاونی‌ها به مأموریت واقعی خود بازگردند و از هرگونه انحراف ساختاری دور بمانند.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: دشمنان پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش دارند با ایجاد مشکلات اقتصادی و جنگ روانی، فشارها را متوجه معیشت مردم کنند و ایجاد التهاب در بازار و القای ناامیدی در جامعه بخشی از برنامه‌ای هدفمند برای تضعیف انسجام داخلی است.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی امنیت غذایی عنوان کرد: در حوزه امنیت غذایی با قدرت در حال پیشبرد اهداف کشور هستیم و حفظ و ارتقای پایداری تولید، از اولویت‌های اصلی این بخش به شمار می‌رود.

ربانی افزود: تمامی دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، از تولیدکنندگان تا توزیع‌کنندگان، در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور قرار دارند و مسئولیت آنان در تأمین غذای سالم و کافی برای مردم بسیار مهم و تعیین‌کننده است.