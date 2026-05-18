  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های تولیدی برای ارتقای امنیت غذایی در کشور

بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های تولیدی برای ارتقای امنیت غذایی در کشور

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد گفت: در حوزه کشاورزی ظرفیت‌های گسترده‌ای برای شکل‌گیری و تقویت تعاونی‌های تولیدی، روستایی و تخصصی وجود دارد که می‌تواند زمینه ارتقا امنیت غذایی را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن ربانی، نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با سرپرست مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره سازمان تعاون روستایی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه برگزار شد، تأمین پایدار غذای سالم برای مردم را از اولویت‌های اساسی کشور برشمرد و افزود: فعالان بخش کشاورزی در خط مقدم این مسئولیت قرار دارند.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و تعاونی‌ها را راهکاری برای تقویت اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: بهره‌گیری از توان مردم و توسعه تعاونی‌ها می‌تواند نقش مؤثری در تقویت تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق عدالت اقتصادی ایفا کند.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی افزود: تحقق عدالت اقتصادی و پیشرفت پایدار بدون مشارکت گسترده مردم امکان‌پذیر نیست و استفاده از ظرفیت‌های مردمی می‌تواند مسیر توسعه متوازن کشور را هموار کند.

وی با تأکید بر نقش بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مردمی تصریح کرد: در حوزه کشاورزی ظرفیت‌های گسترده‌ای برای شکل‌گیری و تقویت تعاونی‌های تولیدی، روستایی و تخصصی وجود دارد که می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت امنیت غذایی را فراهم کند.

ربانی با اشاره به ضرورت بازگشت تعاونی‌ها به رسالت اصلی خود گفت: متأسفانه در برخی موارد، تعاونی‌ها از مأموریت اولیه خود فاصله گرفته‌اند و همین مسئله موجب بروز آسیب‌هایی در برخی شرکت‌ها شده است.

وی ادامه داد: بخش تعاون یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد کشور به شمار می‌رود و می‌تواند در تقویت تولید، ایجاد اشتغال و ارتقای عدالت اقتصادی نقش‌آفرین باشد؛ اما تحقق این اهداف در گرو آن است که تعاونی‌ها به مأموریت واقعی خود بازگردند و از هرگونه انحراف ساختاری دور بمانند.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: دشمنان پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش دارند با ایجاد مشکلات اقتصادی و جنگ روانی، فشارها را متوجه معیشت مردم کنند و ایجاد التهاب در بازار و القای ناامیدی در جامعه بخشی از برنامه‌ای هدفمند برای تضعیف انسجام داخلی است.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی امنیت غذایی عنوان کرد: در حوزه امنیت غذایی با قدرت در حال پیشبرد اهداف کشور هستیم و حفظ و ارتقای پایداری تولید، از اولویت‌های اصلی این بخش به شمار می‌رود.

ربانی افزود: تمامی دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، از تولیدکنندگان تا توزیع‌کنندگان، در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور قرار دارند و مسئولیت آنان در تأمین غذای سالم و کافی برای مردم بسیار مهم و تعیین‌کننده است.

کد مطلب 6833393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها