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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۹

فرماندار دشتی: نظارت مستمر بر بازار انجام می‌شود

فرماندار دشتی: نظارت مستمر بر بازار انجام می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: نظارت مستمر بر بازار در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه به همراه اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان با حضور در سطح شهر خورموج از تعدادی از واحدهای صنفی بازدید کرد و با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار اظهار کرد: تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، جلوگیری از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد تنظیم بازار است.

مقاتلی افزود: دستگاه‌های متولی باید با همکاری و هماهنگی بیشتر ضمن رصد مستمر وضعیت بازار، زمینه آرامش و رضایتمندی شهروندان را فراهم کنند.

وی با اشاره به اهمیت همراهی اصناف در مدیریت بازار گفت: دولت چهاردهم نگاهی ویژه به حمایت از فعالیت ها در بازار دارد و در این راستا کسبه و بازاریان همواره نقش مؤثری در تأمین نیازهای مردم داشته‌اند و انتظار می‌رود با رعایت ضوابط و مقررات، در حفظ ثبات بازار همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 6855800

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