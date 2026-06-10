به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه به همراه اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان با حضور در سطح شهر خورموج از تعدادی از واحدهای صنفی بازدید کرد و با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار اظهار کرد: تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، جلوگیری از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد تنظیم بازار است.

مقاتلی افزود: دستگاه‌های متولی باید با همکاری و هماهنگی بیشتر ضمن رصد مستمر وضعیت بازار، زمینه آرامش و رضایتمندی شهروندان را فراهم کنند.

وی با اشاره به اهمیت همراهی اصناف در مدیریت بازار گفت: دولت چهاردهم نگاهی ویژه به حمایت از فعالیت ها در بازار دارد و در این راستا کسبه و بازاریان همواره نقش مؤثری در تأمین نیازهای مردم داشته‌اند و انتظار می‌رود با رعایت ضوابط و مقررات، در حفظ ثبات بازار همکاری لازم را داشته باشند.