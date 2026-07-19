جزئیات و نحوه استفاده از مرخصی تابستانی دانشگاهیان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت اداری و پشتیبانی دانشگاه تربیت مدرس با صدور بخشنامه‌ای، ضوابط و شرایط استفاده از مرخصی استحقاقی و تشویقی اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی این دانشگاه را در تابستان ۱۴۰۵ ابلاغ کرد.

این تصمیم که در راستای اجرای مصوبات هیئت وزیران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق) و همچنین مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه اتخاذ شده، به شرح زیر است:

۱. اعضای هیئت علمی:

اعضای هیئت علمی پیمانی و رسمی طبق آیین‌نامه استخدامی، می‌توانند از مرخصی استحقاقی خود (یک یا دو ماه بسته به سنوات خدمت) در خارج از تقویم آموزشی، به‌ویژه در ماه‌های مرداد و شهریور استفاده کنند. بهره‌مندی از این مرخصی در خلال تقویم آموزشی، منوط به موافقت دانشگاه و اطمینان از جبران امور آموزشی و پژوهشی است.

۲. تداوم فعالیت‌های ضروری آموزشی و پژوهشی:

با توجه به برگزاری کلاس‌های عملی، دروس تخصصی، فعالیت‌های پژوهشی (آزمایشگاهی، کارگاهی و میدانی) و جلسات دفاعیه در تابستان، رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های آموزشی موظف‌اند با هماهنگی معاونت‌های مربوطه، حداقل حضور ضروری اعضای هیئت علمی و کارکنان ستادی را برای اجرای اینبرنامه‌ها برنامه‌ریزی کنند. مرخصی تشویقی این دسته از همکاران تنها تا پایان آذرماه سال جاری قابل استفاده خواهد بود.



۳. مرخصی تشویقی برای کارکنان غیرهیئت علمی:

اعضای غیرهیئت علمی (رسمی، پیمانی و قراردادی) می‌توانند در بازه زمانی ۳ مرداد ۱۴۰۵ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵، به ازای هر یک روز مرخصی استحقاقی، از یک روز مرخصی فوق‌العاده (تشویقی) بهره‌مند شوند.



۴. مدیریت حضور کارکنان ستادی:

مسئولان واحدهای دانشگاهی باید لیست حداقلی کارکنان مورد نیاز برای امور اجتناب‌ناپذیر را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ به مدیریت اداری، رفاه و پشتیبانی ارسال کنند. استفاده از مرخصی تشویقی برای این افراد نیز تا پایان آذرماه امکان‌پذیر است.



۵. ضوابط اضافه کاری:

در بازه زمانی ۳ مرداد تا ۸ شهریور، برای کارکنان مشمولِ بند حضورِ حداقلی، تنها در صورت ارائه دلایل توجیهی و تأیید مدیریت اداری، حداکثر تا ۲ ساعت اضافه‌کاری در روز قابل محاسبه است. بدیهی است حضور بدون هماهنگی واحد، مشمول اضافه‌کاری نخواهد بود.



۶. کارکنان شرکتی:

نیروهای تحت پوشش شرکت‌های طرف قرارداد با دانشگاه، با موافقت مسئول واحد محل خدمت و شرکت مربوطه، امکان استفاده از مرخصی استحقاقی خود را در بازه مذکور خواهند داشت.



۷. مدیریت مصرف انرژی:

به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف برق، سامانه‌های سرمایشی کلیه واحدهای اداری (به جز بخش‌هایی که حضور کارکنان در آن‌ها الزامی است) در بازه زمانی مذکور غیرفعال خواهند بود. مدیریت دفتر فنی دانشگاه موظف است برودت لازم برای بخش‌های نیازمند به سرمایش (جهت حفظ نمونه‌های آزمایشگاهی) را تأمین کند. همچنین نظارت دقیق بر کاهش و پایش مصرف برق در واحدها بر عهده مسئولان مربوطه قرار دارد.

