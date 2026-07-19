سهم ۵ درصدی خدمات دامپزشکی در هزینه تولید هر کیلوگرم فرآورده خام دامی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رفیعیپور، با اشاره به نقش این سازمان در صیانت از سرمایه دامی کشور، اظهار کرد: تمامی اقدامات سازمان دامپزشکی از جمله صدور مجوزهای بهداشتی، اجرای ضوابط قرنطینهای و نظارتهای تخصصی، در راستای حمایت از تولید، حفظ سلامت دام و تأمین امنیت غذایی کشور انجام میشود.
وی افزود: برخی فعالان حوزه بازرگانی دام و گوشت، اجرای دستورالعملهای دامپزشکی یا صدور مجوزهای بهداشتی و قرنطینهای را هزینهای اضافی تلقی میکنند، در حالی که این برداشت کاملاً خلاف واقع است؛ زیرا این اقدامات با هدف جلوگیری از بروز مخاطرات بهداشتی، پیشگیری از قاچاق و جابهجایی غیرمجاز دام و جلوگیری از انتقال بیماریهای دامی اجرا میشود.
رفیعیپور با بیان اینکه رعایت الزامات بهداشتی به پایداری تولید و رونق اقتصاد دام و گوشت کمک میکند، تصریح کرد: حتی در شرایط شیوع بیماریهای دامی و اعمال محدودیتهای قرنطینهای نیز هدف اصلی، حمایت از تولید و حفظ چرخه بازرگانی است.
وی توضیح داد: محدودیتهای قرنطینهای تنها در مناطق آلوده و برای جابهجایی دام زنده اعمال میشود و سایر مناطق کشور مطابق ضوابط بهداشتی امکان جابهجایی دام را دارند.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور تأکید کرد: برای جابهجایی گوشت در هیچ شرایطی محدودیتی اعمال نمیشود و حتی در صورت بروز بیماریهای راهبردی دامی و قرنطینه یک شهرستان، تأمین گوشت مورد نیاز آن منطقه از طریق کشتارگاهها و شهرستانهای مجاور انجام میشود تا از انتقال عامل بیماریزا از طریق دام زنده جلوگیری شود.
وی افزود: این سیاستها در راستای حمایت از تولید، حفظ سلامت دام و استمرار فعالیت بازار دام و گوشت کشور تدوین و اجرا میشود.
رفیعیپور با اشاره به سهم خدمات دامپزشکی در هزینههای تولید گفت: مجموع هزینههای مرتبط با فعالیتهای دامپزشکی شامل اقدامات بهداشتی، نظارتی، تشخیصی، قرنطینهای، واکسیناسیون، دارو، فرآوردههای بیولوژیک، مکملها، سموم و سایر خدمات تخصصی، تنها بین ۵ تا ۵.۴ درصد هزینه تولید هر کیلوگرم فرآورده خام دامی را تشکیل میدهد.
وی ادامه داد: بیش از ۹۴ درصد هزینههای تولید مربوط به سایر بخشهاست و بنابراین نسبت دادن افزایش هزینههای تولید یا بازار دام و گوشت به خدمات دامپزشکی، فاقد پشتوانه کارشناسی است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با دعوت از فعالان این حوزه برای دریافت اطلاعات دقیق تخصصی از ادارات دامپزشکی، اظهار کرد: هیچ تولید پایدار، صادرات، واردات یا تأمین امنیت غذایی بدون پشتوانه اقدامات بهداشتی، نظارتی، تشخیصی، آزمایشگاهی و آموزشی دامپزشکی امکانپذیر نیست و این خدمات، سرمایهگذاری برای حفظ تولید و سلامت جامعه به شمار میرود.
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