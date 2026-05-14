وجیهه محمدی فلاح، مدیرکل بهزیستی استان البرز در حاشیه سفر یک‌روزه، سید جواد حسینی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به استان، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سفر معاون وزیر البرز، شاهد افتتاح اولین پارلمان دانش‌آموزی ویژه دانش‌آموزان جامعه هدف بهزیستی در استان بودیم و همچنین در شهرستان ساوجبلاغ، جلسه شورای مشارکت‌های مردمی با حضور اعضای این شورا برگزار شد.

وی افزود: این سفر در راستای ارتقای زیرساختهای اجتماعی استان و به‌ویژه ایجاد و ارتقای سطح اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت انجام شد.

مدیرکل بهزیستی البرز تصریح کرد: تأمین اعتبار در حوزه مسکن، افزایش حق پرستاری و افزایش سرانه حق پرستاری در استان البرز از جمله مصوبات این سفر بود. همچنین افزایش اعتبارات بهزیستی استان البرز از محل اعتبارات ملی نیز به تصویب رسید.

محمدی فلاح در پایان خاطرنشان کرد: یکی از درخواست‌های مهم مجموعه بهزیستی استان از سازمان بهزیستی کشور، ارتقای سطح ساختاری ادارات و نمایندگیهای بهزیستی به‌ویژه در شهرستان چهارم (اشتهارد) و شهرستان طالقان بود که این مهم نیز در جریان سفر رئیس سازمان به وزارت رفاه منعکس شد.