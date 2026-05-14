به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، فیلم بعدی روبن اوستلوند، «سیستم سرگرمی از کار افتاده است»، در جشنواره فیلم کن امسال نمایش داده نخواهد شد، اما یک مستند جدید به نام «روبن»، در بازار کن عرضه می‌شود.

این فیلم به کارگردانی سیگه اکلوند، درباره تلاش اوستلوند برای کسب سومین نخل طلای وی با فیلم «سیستم سرگرمی از کار افتاده است» است که در حال حاضر در مرحله پس از تولید قرار دارد و قرار است سال آینده در کن اکران شود.

تولید «روبن» در سال ۲۰۲۳، اندکی پس از بازگشت اوستلوند از مراسم اسکار که «مثلث غم» سه نامزدی دریافت کرد، آغاز شد. اکلوند در اوایل سال ۲۰۲۵ فیلمبرداری «سیستم سرگرمی از کار افتاده است» در بوداپست را ادامه داد و لحظات پشت صحنه و همچنین مصاحبه با بازیگران از جمله کیانو ریوز، کرستن دانست و دنیل برول را به تصویر کشید.

این مستند تا وقتی ادامه می یابد که نمایش جدیدترین فیلم بلند اوستلوند - احتمالاً در جشنواره فیلم کن سال آینده - به پایان برسد. اما واقعا احتمال اینکه اوستلوند برای سومین بار متوالی برنده جایزه کن شود، چقدر است؟

اکلوند، دوست قدیمی اوستلوند، گفت که این مستند به شدت بر بار روانی ناشی از جاه‌طلبی و انتظارات هنری تمرکز دارد. طبق گزارش‌ها، در یکی از صحنه‌ها، این کارگردان پشت کامپیوترش زیر ۲ جایزه نخل طلا نشسته و در حالی که بار این موفقیت بر دوش اوست، برای شروع یک پروژه جدید تلاش می‌کند.

اوستلوند به صراحت گفته که «هدف فیلم بعدی، بردن یک نخل طلای دیگر است»، که اگر چنین شود این اولین بار در تاریخ است که یک کارگردان به این موفقیت دست می‌یابد.

اوستلوند همچنین گفت که می‌خواهد با «سیستم سرگرمی از کار افتاده است» کاری کند که بیشترین تعداد افرادی که در تاریخ کن سالن سینما را ترک می کنند، رقم بخورد. او افزود: فکر می‌کنم این فیلم از هر محتوای خشونت‌آمیز یا آزاردهنده‌ای تحریک‌آمیزتر خواهد بود.