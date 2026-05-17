غرش «ببر کاغذی» جشنواره کن را به واکنش واداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کن امسال فاقد فیلم پرفروش استودیویی است، اما «ببر کاغذی» توانست شور و هیجان خاصی را به جشنوارهای بدهد که بدون حضور هالیوود پیش میرود.
فیلم «ببر کاغذی» به کارگردانی جیمز گری با بازی اسکارلت جوهانسون (که در مراسم حضور نداشت) و همبازیهایش، مایلز تلر و آدام درایور، در نقش برادرانی که در این فیلم جنایی غمانگیز با مافیای روسی درگیر میشوند، شب پیش در جشنواره کن به نمایش درآمد.
گری پس از نمایش فیلم در جمع مدیران استودیوها، هنرمندان و علاقهمندان به فیلم گفت: سینما بیش از هر زمان دیگری به شما نیاز دارد. واقعاً، این زمان بسیار مهمی است و کن به همین دلیل بسیار مهم است و شما به همین دلیل بسیار مهم هستید.
گری یکی از چهرههای اصلی جشنواره کن است و «ببر کاغذی» ششمین فیلم او است که پس از «زمان آرماگدون»، «مهاجر»، «دو عاشق»، «ما مالک شب هستیم» و «حیاطها» در کروازت به نمایش در میآید. او همچنین سال ۲۰۱۹، زمانی که ایزابل هوپر ریاست هیئت داوران را بر عهده داشت، عضوی از هیئت داوران مسابقه بود.
«ببر کاغذی» که اولین فیلم گری پس از «زمان آرماگدون» در سال ۲۰۲۲ است، در سال ۱۹۸۶ اتفاق میافتد و درباره ۲ برادر به نامهای ایروین و گری پرل است که نقشه ثروتمند شدنشان برای کمک به پاکسازی کانال گوانوس پس از آن به فاجعه ختم میشود که ایروین (تلر)، یک مرد ضدخانواده بیادب، ناخواسته شاهد فعالیتهای مجرمانه گانگسترهای روسی است و آنها را عصبانی میکند. گری (درایور)، یک پلیس سابق، وظیفه دارد او را نجات دهد، اما تلاشهای او برای رسیدن به توافق، آنها را بیشتر در دنیایی از خشونت فرو میبرد.
اوون گلیبرمن در ورایتی در نقد «ببر کاغذی» نوشت: «ببر کاغذی» روی کاغذ ارزشش را دارد و من گمان میکنم گری، که مدتهاست مورد توجه منتقدان است، برخی از بهترین نقدهای خود را برای آن دریافت خواهد کرد. این فیلم طوری طراحی شده که قوی به نظر برسد. با این حال، در حال حاضر، میتوانم بگویم که او یک کارگردان درجه یک است که هنوز هم به دلیل نقصهای فیلمنامههایش مورد انتقاد قرار میگیرد.
