کشف احتکار بیش از ۲ هزار تن برنج وارداتی در هرمزگان 

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس بشیرزاده، با اعلام جزئیات این عملیات اظهار کرد: در مجموع ۲۱۵۰ تن برنج هندی و پاکستانی در دو انبار مختلف کشف شده است.

وی تأکید کرد: این حجم از کالا، به قصد احتکار و در زمان حساس تأمین نیازهای اساسی مردم، در این انبارها پنهان شده بود.

این مقام مسئول عنوان کرد: این گشت مشترک که با هماهنگی دقیق میان سازمان جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی انجام شد، با هدف رصد دقیق زنجیره توزیع و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از نیاز مردم به کالاهای اساسی صورت گرفته است.

بشیرزاده با اشاره به اهمیت این کشف، خاطرنشان کرد: احتکار این حجم از کالا می‌تواند تأثیر مخربی بر ثبات قیمت‌ها و امنیت غذایی منطقه داشته باشد؛ لذا برخورد قاطع با این دست متخلفان، اولویت اصلی تیم‌های نظارتی در استان است.

وی عنوان کرد: تمامی کالاهای کشف شده توسط مراجع قانونی ضبط شده و پرونده متخلفان جهت رسیدگی در مراجع قضایی و تعزیرات، ارسال شده است. این عملیات موفقیت‌آمیز، پیام روشنی را به تمامی احتکارکنندگان در زنجیره تأمین کالاهای اساسی مخابره کرد.