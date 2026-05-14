به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در تشریح جزئیات موضع‌گیری ایران در نشست اخیر گروه بریکس، اظهار داشت: برای همه حاضران در جلسه عجیب بود که نماینده امارات هیچ مسئله‌ای نداشت جز پرداختن به موضوع جنگ و پاسخ‌هایی که ایران به آمریکا در خاک آن کشور داده بود.

وزیر امور خارجه افزود: این موضوع واقعاً تأسف‌آور بود و من ناچار شدم در آنجا برای اعضای جلسه و کشورهای حاضر در بریکس به‌طور کامل توضیح بدهم که ما معمولاً این مسائل را مطرح نمی‌کنیم، اما بالاخره هر چیزی حدی دارد.

عراقچی تصریح کرد: امارات در این جنگ در کنار آمریکا و اسرائیل ایستاد. من گفتم که ما نمی‌خواستیم برای حفظ وحدت و انسجام بریکس وارد این مباحث شویم، اما چون نماینده امارات این موضوعات را مطرح کرد، ناچار شدیم واقعیت‌ها را برای جامعه بین‌المللی بازگو کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت هم به نماینده امارات توصیه کردم که رژیم صهیونیستی و آمریکا نمی‌توانند برای آن‌ها امنیت به ارمغان بیاورند.