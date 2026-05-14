۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۵

عراقچی:به نماینده امارات گفتم آمریکا و اسرائیل برایتان امنیت نمی‌آورند

وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: به نماینده امارات توصیه کردم که رژیم صهیونیستی و آمریکا نمی‌توانند برای آن‌ها امنیت به ارمغان بیاورند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در تشریح جزئیات موضع‌گیری ایران در نشست اخیر گروه بریکس، اظهار داشت: برای همه حاضران در جلسه عجیب بود که نماینده امارات هیچ مسئله‌ای نداشت جز پرداختن به موضوع جنگ و پاسخ‌هایی که ایران به آمریکا در خاک آن کشور داده بود.

وزیر امور خارجه افزود: این موضوع واقعاً تأسف‌آور بود و من ناچار شدم در آنجا برای اعضای جلسه و کشورهای حاضر در بریکس به‌طور کامل توضیح بدهم که ما معمولاً این مسائل را مطرح نمی‌کنیم، اما بالاخره هر چیزی حدی دارد.

عراقچی تصریح کرد: امارات در این جنگ در کنار آمریکا و اسرائیل ایستاد. من گفتم که ما نمی‌خواستیم برای حفظ وحدت و انسجام بریکس وارد این مباحث شویم، اما چون نماینده امارات این موضوعات را مطرح کرد، ناچار شدیم واقعیت‌ها را برای جامعه بین‌المللی بازگو کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت هم به نماینده امارات توصیه کردم که رژیم صهیونیستی و آمریکا نمی‌توانند برای آن‌ها امنیت به ارمغان بیاورند.

محسن صمیمی

    • IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      در اسرع وقت بمب اتمی را بسازید و از ان پی تی خارج شوید ایران کمتر از کره شمالی یا پاکستان که نیست !؟ مذاکرات با امریکای شیطان بی صلاحیت را رها و وقت ملت مملکت را تلف نکنید حقوق مردم ایران را باید با زور از حلقوم امریکاییها اروپاییها صهیونها بیرون کشید اینها جز زبان زور نمی فهمند مداکرات با خوک زرد نتیجه مثبت نمی داد او پی تسلیم بی قید شرط ایرانه نه مذاکره و تعامل عادلانه با احترام متقابل ! خوک زرد عدالت انسانیت چه میفهمد در ذاتش نیست زورکی نمی شود او را آدم کرد او دیو شیطان مجسم است لعنت بر او

