تبادل نظر وزرای خارجه ایران وروسیه پیرامون مذاکرات هسته ای

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی‌نو دیدار و درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و همکاری‌های چندجانبه گفت‌وگو کردند.



در این دیدار، دو طرف همکاری‌های تهران و مسکو در حوزه‌های سیاسی، انرژی، حمل‌ونقل و همکاری‌های منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند.



وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اهمیت مناسبات راهبردی جمهوری اسلامی ایران و روسیه، همتای روس خود را در جریان اخرین تحولات پس از آتش بس در جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم اسراییل علیه ایران قرار داد و بر توسعه همکاری‌ها در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله بریکس تأکید کرد. دو طرف بر نقش بالقوه سازنده بریکس در کاهش اختلافات کشورهای منطقه و سازوکار های امنیت دسته جمعی در منطقه خلیج فارس تاکید نمودند.



طرفین همچنین درباره آخرین تحولات منطقه غرب آسیا و نیز مذاکرات مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران تبادل نظر کردند.



وزیر خارجه روسیه نیز با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران، گسترش مناسبات اقتصادی و همکاری در حوزه انرژی و کریدورهای ترانزیتی و آبراههای مهم را مورد حمایت قرار داد.



دو طرف همچنین با اشاره به توافقات قبلی دو کشور در جریان سفر عراقچی به سن پترزبورگ، بر تداوم رایزنی‌ها و تماس‌های نزدیک میان مقامات دو کشور در سطوح مختلف تأکید کردند.