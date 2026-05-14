بازدید معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم از دانشگاه هنر اسلامی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی شهیکی عصر پنجشنبه به همراه هیأتی از مسئولان این وزارتخانه با حضور در دانشگاه هنر اسلامی تبریز از ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و برنامه‌های این دانشگاه در حوزه فناوری، نوآوری، صنایع خلاق و فناوری‌های نرم بازدید کرد.

در این بازدید توحید فیروزان، سرپرست دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، آشتیانی، مشاور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم نیز حضور داشتند.

حجت‌الاسلام صالحی، نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه، ضمن خیرمقدم به میهمانان، بر نقش دانشگاه‌های هنر در ترویج فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و توسعه زیست‌بوم فرهنگی کشور تأکید کرد.

محمدتقی پیربابائی، رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز نیز در این نشست با ارائه گزارشی از ظرفیت‌ها و برنامه‌های تحولی دانشگاه گفت:طرح تحولی دانشگاه بر دو محور فرهنگ ایران اسلامی و فناوری‌های نوین استوار است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دانشکده چندرسانه‌ای افزود:سه کلان‌برنامه مهارت‌محوری، نوآوری فراگیر و تأثیرگذاری اجتماعی و هوش مصنوعی در دستور کار دانشگاه قرار دارد.

رئیس دانشگاه تأکید کرد:دانشگاه هنر اسلامی تبریز در تلاش است الگوی جدیدی از دانشگاه‌های هنر ارائه دهد؛ الگویی که در آن هنر صرفاً یک حوزه آموزشی نیست، بلکه بخشی از زیست‌بوم نوآوری، فناوری‌های نرم و اقتصاد خلاق کشور است.

در ادامه، وندشعاری، معاون آموزشی دانشگاه با تأکید بر ماهیت مهارت‌محور رشته‌های هنری، خواستار توجه ویژه به زیرساخت‌های کارگاهی شد و گفت:رشته‌هایی همچون هنرهای رایانه‌ای، طراحی شبیه‌ساز هوشمند، تولید بازی‌های رایانه‌ای و علوم شناختی گرایش رسانه از رشته‌های شاخص دانشگاه در حوزه فناوری و صنایع خلاق هستند.

وی از فعالیت کارگاه‌های تخصصی صدا، موشن‌کپچر، ویدئو، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده خبر داد و افزود: دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز در جشنواره‌های بین‌المللی موفق به کسب جوایز متعدد شده‌اند.

علی نعمتی، معاون فرهنگی دانشگاه نیز با اشاره به فعالیت انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی، بر پویایی فضای فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تأکید کرد.

همچنین قره‌بگلو، معاون پژوهشی دانشگاه، دانشگاه هنر اسلامی تبریز را «پیشران زیست‌بوم نوآوری، صنایع خلاق و فناوری‌های نرم» توصیف کرد و گزارشی از اقدامات دانشگاه در حوزه نوآوری، کارآفرینی و هدایت شغلی ارائه داد.

وی با اشاره به انتخاب دانشگاه به‌عنوان یکی از مراکز رشد منتخب کشور در الگوی مراکز رشد نسل چهارم گفت:

مرکز رشد دانشگاه هنر اسلامی تبریز در حال تبدیل‌شدن به الگوی مراکز رشد نسل چهارم در حوزه صنایع خلاق و فناوری‌های نرم است.

او افزود: در نسل جدید مراکز رشد، علاوه بر حمایت از شرکت‌ها، شبکه‌سازی میان دانشگاه، بازار، فرهنگ، فناوری، سرمایه‌گذاری و صنایع خلاق دنبال می‌شود.

معاون پژوهشی دانشگاه تأکید کرد: اقتصاد آینده هنر مبتنی بر نوآوری و صنایع خلاق است و دانشگاه‌های هنر می‌توانند از نهاد آموزشی صرف به پیشران اشتغال خلاق و اقتصاد هویت‌بنیان تبدیل شوند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تبریز گفت:دانشگاه هنر اسلامی تبریز می‌تواند به هاب صنایع خلاق شمال‌غرب کشور و حلقه اتصال به بازارهای فرهنگی منطقه تبدیل شود.

در ادامه این بخش، پیشنهاد تشکیل «کنسرسیوم دانشگاه‌های هنر در حوزه صنایع خلاق و فناوری‌های نرم» برای هم‌افزایی ظرفیت‌ها مطرح شد.

هیأت وزارت علوم در ادامه از بخش‌های مختلف دانشگاه شامل پردیس مرکزی، آثارخانه هنر معاصر جهان اسلام، نمایشگاه دائمی دانشگاه، گذر کارآفرینی و پردیس نوآوری، هنر، صنایع خلاق و فناوری نرم بازدید کردند.

محمدنبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، در جمع‌بندی این بازدید با قدردانی از مسئولان دانشگاه گفت: دانشگاه هنر اسلامی تبریز ظرفیت بسیار مطلوبی در حوزه نوآوری، طراحی صنعتی، صنایع خلاق و تولید محتوا دارد و می‌تواند نقش مؤثری در زیست‌بوم فناوری کشور ایفا کند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت اکوسیستم فناوری افزود:پیوند ساختاری میان مراکز رشد، مراکز نوآوری و پردیس‌های تخصصی برای ایجاد جریان منسجم نوآوری ضروری است.