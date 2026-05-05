کارگروه دختران نوجوان و جوان برای تقویت هویت و خودباوری تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا بنام، روز سه شنبه در تشریح اهداف کارگروه با عنوان دختران نوجوان و جوان اظهار داشت: این کارگروه با حضور مستقیم دختران، اساتید دانشگاه و فعالان اجتماعی، به دنبال یافتن راهحلهای بومی و پایدار برای چالشهایی هستند که هویت و سلامت اجتماعی دختران را با مشکل مواجه میکند.
بنام، مهمترین چالش پیش روی دختران را مسئله هویتیابی دانست و افزود: هدف اصلی ما این است که دختران، خودشان در فرآیند شناسایی مشکلات و یافتن راهحلها مشارکت داشته باشند تا بتوانند خود را بهتر بشناسند و به خودباوری لازم دست یابند. متأسفانه رسانههای معاند نیز با هدف ایجاد آسیب، در صدد کمرنگ کردن هویت و سرمایههای اجتماعی دختران هستند.
وی بر استفاده از روشهای غیرمستقیم و خلاقانه برای هویتبخشی و افزایش اعتماد به نفس بانوان تأکید کرد و گفت: تأسیس این کارگروهها با هدف ارتقای کیفیت زندگی دختران نوجوان، رفع موانع رشد و شکوفایی آنان، شناسایی دقیق چالشها در عرصههای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و سیاستگذاری مؤثر در این حوزهها صورت گرفته است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری، ایجاد فضای همدلی و خودباوری از طریق برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی مناسب، تشویق به مشارکت اجتماعی، توانمندسازی، افزایش مهارتها، ارتقای عزت نفس و اعتماد به نفس دختران، و همچنین افزایش آگاهی خانوادهها نسبت به جایگاه دختران و تجلیل از نقش آنان در جامعه و آیندهسازی کشور را از دیگر اهداف کلیدی این کارگروهها برشمرد.
بنام در پایان خاطرنشان کرد: تشکیل این کارگروه بهعنوان نهادی مشورتی، اجرایی و همافزا میان دستگاههای مرتبط، میتواند نقش موثری در رصد مسائل روز، استخراج مطالبات واقعی دختران و طراحی راهکارهای عملیاتی داشته باشد.
وی افزود: این کارگروه با بهرهگیری از نظرات کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت، روانشناسی، جامعهشناسی، فعالان اجتماعی، نمایندگان تشکلهای دانشآموزی و دانشجویی و خود دختران مستعد، به عنوان بازوی فکری و سیاستگذار برای نهادهای تصمیمگیر عمل خواهد کرد.
