به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، کانال ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش اشغالگر توزیع توری را در میان نیروهای خود برای در امان ماندن از پهپادهای انفجاری حزب الله آغاز کرده است.

بر اساس گزارش رسانه های صهیونیستی، تا کنون حدود ۱۵۸ هزار مترمربع توری توزیع شده و درخواست برای تهیه ۱۸۸ هزار مترمربع توری بیشتر ثبت شده است.

این خبر در حالی است که در تازه ترین حمله پهپادی حزب الله، ارتش اشغالگر اذعان کرد که چهار صهیونیست در شهرک رأس الناقوره در شمال فلسطین اشغالی بر اثر انفجار پهپاد زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است و به بخش مراقبت های ویژه منتقل شده است.

یکی از شهرک نشینان صهیونیست در واکنش به اوضاع جبهه شمالی، به روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت گفت: زندگی در اینجا با وجود شرایط فعلی محال است. جنگ به پایان نرسیده بلکه شدیدتر شده است.