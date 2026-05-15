به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در پیامی کوتاه به زبان عربی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «مَن خانَ فی السرِّ، سیُفضَحُ فی العلن؛ کسی که پنهانی خیانت کند، آشکارا رسوا می‌شود.»

اشاره بقایی به همراهی برخی کشورهای عربی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ایران است؛ همچنین به تازگی اخباری درباره افشای سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امارات منتشر شد؛ البته برخی مقامات امارات این سفر را تکذیب کردند اما رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند که این تکذیب به خاطر ترس مقامات امارات از ایران است.