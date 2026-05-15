۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۴۱

بقایی: خیانت به همسایه، پنهان نمی‌ماند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نوشت: کسی که پنهانی خیانت کند، آشکارا رسوا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در پیامی کوتاه به زبان عربی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: «مَن خانَ فی السرِّ، سیُفضَحُ فی العلن؛ کسی که پنهانی خیانت کند، آشکارا رسوا می‌شود.»

اشاره بقایی به همراهی برخی کشورهای عربی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ علیه ایران است؛ همچنین به تازگی اخباری درباره افشای سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امارات منتشر شد؛ البته برخی مقامات امارات این سفر را تکذیب کردند اما رسانه‌های صهیونیستی مدعی شدند که این تکذیب به خاطر ترس مقامات امارات از ایران است.

    • علی اصغر زارع IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      امارات نوکر دربست اسراییل است وحتی اخباری هست که امارات دربمباران جزیره لاوان خودعمل کرده وباجنگنده حمله کرده تاوان سنگین باید پرداخت کند وزیرساختهای نفتی واقتصادی را باید نابود کرد
    • IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      ارتش تروریستی آمریکا جنایتکار به همراه مزدورانشان از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ و ناامنی در سراسر منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بوده است.

