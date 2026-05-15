۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

بلومبرگ خبر داد؛ مخالفت سعودی‌ها با درخواست امارات علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ گزارش داد، امارات بیهوده تلاش کرد سعودی ها را به سمت هماهنگی بر سر واکنش به حملات تلافی جویانه ایران سوق دهد اما با دیدن مخالفت ریاض احساس ناامیدی کرد.

بر اساس این گزارش، در حالی که محمد بن زاید به دنبال همکاری با دولت ترامپ و صهیونیست ها بود همتایانش در کشورهای حوزه خلیج فارس به وی ابلاغ کردند که این، جنگ آنها نیست.

در این گزارش آمده است، امارات حملات محدودی علیه ایران بدون حمایت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از ابتدای مارس و بار دیگر در آوریل، انجام داد.

پیشتر نیز گزارش شده بود، دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که وی در سفری مخفیانه به امارات با «محمد بن زاید» رئیس این کشور دیدار کرد که این گفتگوها منجر به گشایشی تاریخی و جهشی کیفی در روابط دو طرف شده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که این دیدار با توجه به احتمال از سرگیری جنگ با ایران و همچنین حملاتی که امارات در طول جنگ اخیر با آن‌ها روبه رو شده بود، صورت گرفته است.

