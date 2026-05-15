۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

افشاگری جدید درباره امارات؛ سفر مقام نظامی تل‌آویو در بحبوحه جنگ ایران

پس از افشای سفر محرمانه نتانیاهو به امارات، رسانه های رژیم صهیونیستی به سفر رئیس ستاد ارتش این رژیم به ابوظبی در بحبوحه جنگ علیه ایران اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که علاوه بر نخست وزیر این رژیم، ایال زامیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل در بحبوحه جنگ علیه ایران به امارات سفر کرده بود.

بر اساس این گزارش، زامیر با مقامات برجسته امارات و در رأس آنها محمد بن زاید رئیس این کشور دیدار کرد.

همچنین گزارش شده که مسئولان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی زامیر را در این سفر همراهی کردند.

لازم به ذکر است پس از تأیید خبر سفر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به ابوظبی، امارات پیام اعتراضی شدیداللحنی خطاب به این رژیم ارسال کرده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های اماراتی از افشای این اطلاعات به‌شدت عصبانی شده‌اند.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب فاش کرد که در جریان جنگ این رژیم و آمریکا علیه ایران، در سفری به امارات با «محمد بن زاید» رئیس امارات بصورت محرمانه دیدار کرد.

«زیمو آگون» رئیس دفتر نتانیاهو که اخیرا از سمت خود استعفا کرد و در زمان سفر به امارات همراه وی بوده گفت: به عنوان کسی که نتانیاهو را در این سفر تاریخی همراهی کرده‌ام، می‌توانم بگویم که مانند یک پادشاه از او استقبال شده است.

وی اضافه کرد، بن زاید رئیس امارات خود شخصا نتانیاهو را از فرودگاه به کاخ برد.

    نظرات

    سید شمس‌الدین مولوی IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      امارات همدست وشریک اسرائیل در حمله به کشورمان است. در زمان حال که شرایطی جنگی است بهتر زمان حمله وضربه زدن به تاسیسات اقتصادی و امنیت توریستی وزیر ساخت های این کشور است . بنظر بنده شاید دیگر همچون فرصتی پیش نیاد و باید اقدامی کرد
    نیما IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      0 0
      پاسخ
      اگر امارات مدعیه که صهیونیستها دروغ میگن باید فورأ از پیمان ابراهیم خارج بشه.البته بعید به نظر میرسه این بار دروغ گفته باشن چون عملکرد امارات هم اینو نشون میده.

