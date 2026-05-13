بسیجی جهادگر «محمدامین صابرکار» در بندر دیّر به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر،در پی شهادت این بسیجی، سرهنگ پاسدار عبدالرضا ریزی، فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) شهرستان دیّر، پیامی صادر کرد.



در متن این پیام آمده است: شهادت پرافتخار جهادگر بسیجی، شهید والامقام محمدامین صابرکار از شهرستان دیّر، بخش بردخون و دهستان آبکش، که با نثار جان خویش در راه دفاع از ارزش‌های والای اسلامی و انقلابی جلوه‌ای درخشان از ایثار، ایمان و شجاعت را به نمایش گذاشت، موجب تأثر عمیق و در عین حال مایه مباهات و سربلندی است.



فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) شهرستان دیّر در ادامه این پیام تأکید کرده است: این نوجوان مؤمن و انقلابی با لبیک به آرمان‌های امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب، در مسیر پاسداری از میهن اسلامی گام نهاد و با تقدیم جان خویش، نام خود را در زمره شهدای سرافراز این مرز و بوم جاودانه ساخت.



وی در بخش پایانی پیام خود با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ انقلاب اسلامی تصریح کرد: بی‌تردید خون پاک شهدا ضامن بقای نظام اسلامی و تداوم‌بخش راه عزت، استقلال و آزادی این مرز و بوم است و راه نورانی آنان همواره چراغ هدایت نسل‌های آینده خواهد بود.