به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد پکن همواره از حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران از طریق گفت‌وگو و مذاکره حمایت کرده است.

وی افزود: پکن آماده است همچنان نقشی سازنده در حل‌وفصل سیاسی و دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران ایفا کند تا از نظام بین‌المللی عدم اشاعه هسته‌ای حفاظت شود و صلح و ثبات در خاورمیانه و جهان تقویت گردد.

این مقام چینی گفت: امیدواریم طرف‌های مرتبط از این فرصت برای دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک استفاده کنند؛ راه‌حلی که نگرانی‌های مشروع همه طرف‌ها را در نظر بگیرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که چین پیش‌تر نیز از تلاش‌ها برای حفظ روند آتش‌بس میان آمریکا و ایران استقبال کرده بود.