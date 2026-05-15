نقش کلیدی آموزش و پرورش در ترویج سبک زندگی سالم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی،وزیر آموزش‌و پرورش در پیامی به مناسبت هفته سلامت با تاکید بر اینکه سلامت نسل امروز، اقتدار، امنیت و پیشرفت ایران فردا را رقم خواهد زد، گفت: سلامتی، بزرگ‌ترین و با ارزش‌ترین موهبت‌ الهی است و در مبانی دینی مسلمانان، تأمین، حفظ و ارتقای سلامت همواره مورد تأکید قرار گرفته است. سلامتی نه‌تنها نیازی فردی، بلکه رکن اساسی پیشرفت و توسعه اجتماعی، فرهنگی و معنوی جوامع به‌شمار می‌آید و این مهم در سیاست‌های کلی نظام، سند تحول بنیادین و سایر اسناد راهبردی، مورد توجه قرار گرفته است.

دانش‌آموزان به عنوان سرمایه‌های مهم و آینده‌ساز ایران اسلامی‌، نیازمند تربیتی متوازن و تمام‌ساحتی هستند تا سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان در همه ساحت های تعلیم و تربیت رشد و توسعه یابد.

آموزش‌وپرورش به عنوان مهم ترین نهاد تربیتی و آموزشی، نقش کلیدی و موثری در ترویج سبک زندگی سالم و ارتقای سواد سلامت ایفا کرده و ظرفیت بی‌بدیلی برای تحکیم بنیان‌های سلامت جامعه فراهم آورده است؛ ظرفیتی که با برنامه‌ریزی هوشمندانه، مشارکت خانواده‌ها، همراهی نهادهای دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد را به همراه داشته و زمینه‌ساز جامعه‌ای سالم، پویا و برخوردار از امنیت پایدار شده است.

هفته سلامت فرصت مغتنمی است برای ارتقای آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ سلامت که این مهم، در سال ۱۴۰۵ با شعار «همه با هم برای سلامت و امنیت، با تکیه بر دانش»، برگزار می شود تا با نگاهی نو، برنامه‌های منسجم و اثربخشی را با مشارکت خانه و مدرسه برای سلامت دانش‌آموزان عزیز اجرا نمائیم؛ چرا که بر این باورم سلامت نسل امروز، اقتدار، امنیت و پیشرفت ایران فردا را رقم خواهد زد.

بی‌تردید تجربه‌های تاریخی ملت بزرگ ایران، به‌ویژه در دوران پرافتخار دفاع مقدس و جنگ تحمیلی سوم، نشان داده است که سلامت، روحیه و آمادگی نسل جوان چه نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ امنیت، استقلال و اقتدار ملی دارد. امروز نیز در استمرار همان مسیر پرافتخار، تقویت بنیان‌های سلامت دانش‌آموزان، تضمین‌کننده آینده‌ای ماندگار، سرافراز و توانمند برای کشور خواهد بود.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام مدافع سلامت و همه شهدایی که در راه عزت و امنیت ایران اسلامی جانفشانی کردند و با قدردانی از تلاش‌های ارزنده تمامی دست اندر کاران حوزه سلامت، به ویژه مراقبان و سفیران سلامت، آغاز هفته سلامت را تبریک می گویم و از پیشگاه خداوند سبحان، سلامتی، سعادت، سربلندی و توفیق روزافزون همه خادمان این عرصه خطیر را مسئلت می نمایم.