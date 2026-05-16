به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت هفته سلامت با شعار «همه با هم برای سلامت و امنیت، با تکیه بر دانش» صبح امروز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور جمعی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در این مراسم با اشاره به اهمیت سواد سلامت و نقش آن در پیشرفت کشور اظهار کرد: سلامت جسمی و روانی پایه حرکت هر جامعهای است و هر نوع توسعه در کشور در گرو آموزش و یادگیری قرار دارد.
وی با تأکید بر فرابخشی بودن موضوع سلامت افزود: همه ارکان خانواده باید نسبت به سلامت اعضای خود مسئولیتپذیر باشند و سفیران سلامت نیز نقش مهمی در ترویج رفتارهای سلامتمحور در جامعه دارند.
کاظمی سلامت را موضوعی زیربنایی در نظام آموزشی دانست و با طرح این پرسش که آیا ۶ یا ۷ هزار نیروی بهداشت پاسخگوی ۱۷ میلیون دانشآموز هستند، تصریح کرد: مسئولیت سلامت دانشآموزان تنها بر عهده نیروهای تخصصی نیست و معلمان باید در این حوزه نقشآفرینی کنند.
وی بر لزوم پیوند مستحکم میان مدرسه و خانواده تأکید کرد و گفت: ارتقای پوشش خدمات بهداشتی، اجرای طرحهای غربالگری و توجه ویژه به بهداشت دهان و دندان از اولویتهاست.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به تکالیف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه افزود: تشکیل پرونده سلامت برای همه دانشآموزان در دستور کار قرار دارد.
سلامت در نظام آموزشی و نقش محیط زیست
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط سلامت و محیط زیست اشاره کرد و گفت: کنشهای مبتنی بر دانش در شکلگیری رفتارهای اجتماعی و فرهنگی نقش تعیینکننده دارند و آگاهی درست میتواند به بهبود هنجارهای اجتماعی منجر شود.
ضرورت طراحی بسته جامع سلامت دانشآموزی
وی خواستار تدوین «بسته کامل نظام سلامت دانشآموزان» شد و افزود: ظرفیتهای متعددی از جمله کتابهای درسی، فعالیتهای فوقبرنامه، سفیران سلامت و مربیان بهداشت وجود دارد که باید در قالب یک برنامه منسجم به کار گرفته شوند.
تأکید بر گفتمانسازی ملی
وزیر آموزش و پرورش در پایان با قدردانی از مجموعه تربیت بدنی و سلامت این وزارتخانه اظهار کرد: هدف ما تبدیل موضوع سلامت به یک گفتمان ملی و نهادینهسازی آن در میان دانشآموزان، خانوادهها و معلمان است؛ حتی در شرایط سخت نیز باید این مأموریت بهعنوان یک اولویت دنبال شود.
