۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

کشف انبار غیرمجاز واکسن دامی از یک داروخانه دامپزشکی در تبریز

تبریز- رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تبریز گفت: بازرسان این اداره در اقدامی غافلگیرانه انبار غیرمجاز دپوی واکسن های دامی را کشف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین قاسمی صبح جمعه با اعلام این خبر گفت: یک انبار غیرمجاز نگهداری واکسن‌های دامی از داخل یک داروخانه دامپزشکی شناسایی و کشف شد.

وی در ادامه افزود: در پی انجام بازرسی‌های دوره‌ای و نظارت‌های قانونی از این واحد، مقادیر قابل توجهی واکسن دامی که خارج از ضوابط قانونی و بهداشتی نگهداری می‌شد، شناسایی و ضبط شد.

قاسمی گفت: این محموله‌ جهت بررسی‌های لازم و برای انجام مراحل قانونی و کارشناسی‌های لازم توقیف و به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد و انبار غیرمجاز نیز پلمب شده و متخلفان جهت طی مراحل حقوقی به مرجع قضایی معرفی شدند.

رامین قاسمی در پایان ضمن اشاره بر تخلف صورت گرفته تاکید کرد: نگهداری و تامین هرگونه واکسن دامی باید صرفاً در چارچوب مجوزهای رسمی در قالب اخذ پروانه مراکز مایه کوبی و تحت نظارت و توزیع شبکه رسمی با رعایت الزامات بهداشتی و قرنطینه ای حاکم بر سازمان دامپزشکی کشور انجام شود و با هرگونه تخلف در این زمینه از جمله تامین و فروش واکسن از طریق داروخانه های دامپزشکی برخورد قانونی خواهد شد.

کد مطلب 6830389

