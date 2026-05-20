به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز چهارشنبه اظهار کرد: در راستای تشدید نظارتهای بهداشتی و صیانت از سلامت عمومی جامعه، کارشناسان ادارهکل دامپزشکی استان به همراه اکیپ مشترک نظارتی، از یکی از واحدهای قطعهبندی و بستهبندی گوشت در حوزه شهرستان تبریز بازدید و بازرسی بهعمل آوردند، که در جریان این بازدید، بهدلیل عدم رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی، حدود یک تن فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف انسانی کشف، ضبط و معدومسازی شد و بلافاصله اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع ونیز با عنایت به مذاکرات و اخطاریه های قبلی ، پرونده تخلف تشکیل و موضوع از طریق مراجع ذیصلاح قضایی پیگیری شد که در نهایت، پس از اخذ دستور مقام قضایی، واحد مذکور تا رفع نواقصات و الزامات بهداشتی پلمب گردید.
مدیرکل دامپزشکی استان تصریح کرد: شکایت ادارهکل دامپزشکی استان علیه این واحد نیز به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی تنظیم و جهت رسیدگی قانونی در مراجع قضایی در دست بررسی است.
حامی تأکید کرد: ادارهکل دامپزشکی استان در راستای حفظ سلامت و امنیت غذایی شهروندان، نظارتهای بهداشتی بر مراکز تولید، نگهداری، توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی را با جدیت ادامه داده و با هرگونه تخلف بهداشتی بدون اغماض و با قاطعیت قانونی برخورد خواهد کرد.
