به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر ایران در روسیه گفت: تعاملات فرهنگی و گفت‌وگوی میان ملت‌ها بهترین راه برای غلبه بر تفکرات مبتنی بر خود برتربینی فرهنگی برخی کشورها است.

این سخنان را کاظم جلالی در حاشیه اجلاس بین‌المللی «روسیه ـ جهان اسلام؛ کازان‌فروم ۲۰۲۶»، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «روسیه ۱»، شبکه «المیادین»، شبکه ملی پاکستان و رسانه‌های جمهوری تاتارستان بیان کرد.

این دیپلمات ایرانی با تأکید بر اهمیت گفت‌وگوی تمدن‌ها و همکاری‌های فرهنگی تصریح کرد: برخی کشورها و جریان‌ها تلاش می‌کنند فرهنگ خود را برتر از سایر ملت‌ها معرفی کنند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران این نگاه را نادرست می‌داند.

جلالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند روبه‌رشد روابط تهران و مسکو در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بر نقش مؤثر همکاری‌های منطقه‌ای در تحکیم روابط دو کشور تأکید کرد.

وی همچنین از مواضع و حمایت‌های روسیه از جمهوری اسلامی ایران در مجامع و تحولات بین‌المللی قدردانی کرد و گفت: همکاری‌های تهران و مسکو امروز وارد مرحله‌ای راهبردی شده و ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه مناسبات در حوزه‌های مختلف میان دو کشور وجود دارد.

سفیر ایران در مسکو در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه جمهوری تاتارستان روسیه در توسعه مناسبات تهران و مسکو، تاتارستان را یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباطی میان دو کشور دانست.

جلالی با بیان اینکه تاتارستان از دیرباز نقش مهمی در ورود و گسترش اسلام در سرزمین روسیه داشته است، اظهار داشت: این جمهوری دارای پیشینه‌ای غنی در حوزه فرهنگ، تمدن و علوم اسلامی است و در طول تاریخ، دانشمندان، اندیشمندان و شخصیت‌های فرهنگی متعددی میان ایران و منطقه تاتارستان در رفت‌وآمد و تعامل علمی و فرهنگی بوده‌اند.